Alessio Alioto porta le Madonie nel Guinness dei Primati: a Dubai la pizza più lunga al mondo

Il madonita Alessio Alioto ha conquistato un posto nel Guinness dei Primati, contribuendo alla realizzazione della pizza più lunga al mondo. L’evento straordinario si è svolto oggi, 22 novembre 2024, a Dubai, dove una squadra di 25 pizzaioli ha stabilito un nuovo record mondiale: una pizza che ha raggiunto la lunghezza impressionante di 2.000,17 metri, l’equivalente di circa 2 chilometri. Un’opera di eccellenza culinaria e spirito di squadra che ha richiesto meno di quattro ore per essere completata.

2.059 pizze in meno di quattro ore

La sfida si è svolta a ritmo serrato: un totale di 2.059 pizze è stato sfornato in meno di quattro ore grazie a cinque forni a legna, con l’utilizzo esclusivo di prodotti italiani di alta qualità. L’impresa non è stata solo un esercizio di abilità tecnica, ma un vero e proprio evento dal valore simbolico, volto a promuovere la beneficenza e l’ecosostenibilità.

La squadra e l’eccellenza italiana al centro dell’evento

Alessio Alioto, noto pizzaiolo originario delle Madonie, ha rappresentato con orgoglio l’Italia e il territorio siciliano in questa impresa internazionale. Insieme ad altri 24 professionisti della pizza provenienti da tutto il mondo, Alioto ha dimostrato che la passione per la tradizione culinaria italiana non conosce confini. “Abbiamo lavorato con entusiasmo e impegno per portare a termine questa sfida straordinaria, utilizzando il meglio della nostra tradizione gastronomica,” ha dichiarato il pizzaiolo madonita.

L’impresa è stata organizzata con uno scopo nobile: promuovere valori come la solidarietà e la sostenibilità ambientale. Tutto il cibo preparato è stato destinato a iniziative di beneficenza, per sostenere persone in difficoltà. Inoltre, l’organizzazione ha prestato particolare attenzione all’impatto ambientale dell’evento, garantendo che i processi utilizzati fossero rispettosi dell’ambiente.

Un esempio di orgoglio siciliano nel mondo

Con questa impresa straordinaria, Alessio Alioto non solo ha contribuito a scrivere una pagina di storia del Guinness dei Primati, ma ha anche portato alto il nome delle Madonie e della Sicilia nel panorama internazionale. La sua partecipazione a un evento così significativo testimonia il talento e l’eccellenza che caratterizzano i pizzaioli italiani e rafforza il legame tra tradizione e innovazione.

Un record che celebra la passione per la pizza

La pizza più lunga al mondo è un omaggio alla tradizione italiana e una celebrazione della passione che accomuna pizzaioli e amanti della pizza di ogni angolo del pianeta. Con 2.000,17 metri di bontà, questo record rimarrà nella storia come un simbolo di collaborazione, dedizione e talento.