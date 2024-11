Cefalù 23 Novembre 2024 il Signore ha chiamato a sé Antonino Cimino di anni 73 . La salma si trova presso l’abitazione sita in via Delle Ninfe snc. I funerali saranno celebrati Lunedì 25 Novembre 2024 alle ore 15.00 nella Parrocchia S.Agata Vergine Martire in c.da Caldura a Cefalù.