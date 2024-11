Max Verstappen è Campione del Mondo per la quarta volta. Ferrari in corsa per il titolo costruttori

Max Verstappen si conferma re indiscusso della Formula 1 conquistando il quarto titolo mondiale piloti della sua carriera. A Las Vegas, con una gara gestita con intelligenza e grinta, il pilota olandese ha capitalizzato il primo match point disponibile, chiudendo al quinto posto e scrivendo un nuovo capitolo della sua leggenda.

Il successo di Verstappen arriva al termine di una stagione impegnativa, in cui la Red Bull RB20 non si è dimostrata sempre all’altezza delle aspettative. Tuttavia, questa difficoltà ha messo ancora più in evidenza il talento straordinario e la determinazione del campione olandese. Con 8 Gran Premi vinti e un dominio nelle gare Sprint, Verstappen è diventato “Max IV”, ribadendo il suo ruolo da protagonista nel mondo delle corse.

Il Gran Premio di Las Vegas ha regalato spettacolo e sorprese. La vittoria è andata a George Russell, poleman della gara, che ha dominato con una Mercedes in grande spolvero. Brilla anche Lewis Hamilton, che completa una doppietta Mercedes con il secondo posto.

Ottima prestazione della Ferrari, che conquista il podio grazie a un eccellente Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc chiude quarto. Il monegasco ha spinto al limite le gomme nella fase iniziale per tentare un attacco su Russell, ma ha dovuto accontentarsi di punti preziosi per mantenere vive le speranze nel Campionato Costruttori.

Anche la McLaren si conferma competitiva, rimanendo una minaccia costante per i rivali. La stagione, tuttavia, non è ancora chiusa, e le ultime gare promettono di riservare ulteriori colpi di scena.

Con questo quarto titolo mondiale, Max Verstappen entra ancor più nella storia della Formula 1. La sua capacità di adattarsi a qualsiasi situazione, unita a una mentalità vincente, lo consacra come uno dei migliori piloti di sempre. Ora, il mondo dello sport guarda al futuro.