Airgest e Vigili del Fuoco: accordo con l’Aeroporto di Trapani Birgi

Airgest e Vigili del Fuoco: Accordo per il Rafforzamento del Servizio di Ricerca e Soccorso all’Aeroporto di Trapani Birgi

Airgest, gestore dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, ha siglato un importante accordo con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani per migliorare il servizio di ricerca e soccorso (SAR) nello scalo. Questa collaborazione, in linea con le normative europee, rappresenta un passo cruciale per garantire la massima sicurezza aeroportuale.

L’intesa è stata formalizzata dal presidente di Airgest, Salvatore Ombra, dal direttore generale Michele Bufo e dal comandante dei Vigili del Fuoco Antonino Galfo. Tra i punti principali, l’accordo prevede un potenziamento delle procedure operative e un miglioramento delle infrastrutture, con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza e prontezza operativa in caso di emergenze.

Grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), erogato tramite la Regione Siciliana, sarà realizzato un importante intervento infrastrutturale.

I lavori includeranno:

Adeguamento sismico e ristrutturazione della sede dei Vigili del Fuoco presso l’aeroporto.

Realizzazione di una nuova sala per il Centro Operativo Emergenze (COE).

Creazione di un’area esterna dedicata a un simulatore di addestramento, utile per migliorare la formazione del personale.

Obiettivi Principali dell’Intesa

L’accordo mira a:

Ottimizzare le procedure operative e il coordinamento in situazioni di emergenza.

Rafforzare la formazione e l’addestramento del personale operativo.

Garantire prontezza ed efficienza, migliorando così la capacità di risposta.



Salvatore Ombra, presidente di Airgest, ha espresso soddisfazione per l’accordo, sottolineando come la sicurezza sia una priorità assoluta per l’aeroporto Vincenzo Florio. “L’augurio,” ha dichiarato, “è che l’intervento dei Vigili del Fuoco resti una necessità remota, ma la prevenzione e la preparazione sono fondamentali per tutelare tutti i viaggiatori.”

Anche Antonino Galfo, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ha evidenziato l’importanza di questo progetto. “Migliorare le strutture logistiche e dotarsi di tecnologie all’avanguardia,” ha spiegato, “è essenziale per mantenere alta la professionalità del personale, un elemento chiave nelle situazioni di emergenza.”

L’accordo tra Airgest e i Vigili del Fuoco rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione per il potenziamento della sicurezza aeroportuale. Grazie al finanziamento regionale e alla visione strategica dei suoi firmatari, l’aeroporto di Trapani Birgi si prepara a diventare un punto di riferimento per efficienza e prontezza nelle operazioni di soccorso.

