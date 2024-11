Le Confraternite della Diocesi di Cefalù oggi a Gratteri

Si tiene oggi, domenica 24 novembre 2024 a Gratteri, l’annuale appuntamento del Cammino Diocesano delle Confraternite.

Il tema scelto per quest’anno è “L’avete fatto a me (Mt 25,40). Come organizzare la speranza?” con un momento formativo curato da Don Vito Impellizzeri, preside della Pontifica Facoltà Teologica di Sicilia.

Di seguito il programma della giornata:

ore 09:30 Accoglienza presso l’ex Scuola media – Istituto Mattarella

ore 10:00 Corteo verso la Chiesa Madre

Momento di Preghiera a cura del parroco, don Nicola Crapa

Saluti di benvenuto a cura dell’Ing. Nicola Raimondo, Presidente Consiglio Diocesano Confraternite§Momento formativo “L’avete fatto a me (Mt 25,40). Come organizzare la speranza?” a cura di Don Vito Impellizzeri, preside della Pontifica Facoltà Teologica di Sicilia

ore 11:45 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù

Consegna ai Governatori della Lettera Pastorale