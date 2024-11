Gratteri dice no alla violenza sulle Donne. Recital di Giovanna Corrao

Si è svolto ieri mattina presso i locali della Scuola Media “Nicola Botta” di Gratteri un incontro per parlare della odierna ricorrenza, la Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’evento è stato voluto dall’Amministrazione Comunale, in particolare dall’Assessore alla P.I. Rosaria Brocato, di concerto con l’Istituto Scolastico e la Biblioteca Comunale.

E’ intervenuta la Prof. Giovanna Corrao, docente palermitana, ma anche attrice teatrale di grande spessore, che, per l’occasione, ha scelto di interpretare il monologo “Cassandra figlia scomoda”

Il mito di Cassandra, la profetessa che non veniva creduta, è una metafora potente per parlare della violenza sulle donne. Spesso le vittime non vengono ascoltate, le loro parole vengono messe in dubbio o minimizzate. Il monologo ha certamente aiutato gli studenti a comprendere meglio questa dinamica e a riflettere sul perché è così difficile denunciare e combattere la violenza.

Ne è seguito un interessante momento di riflessione sul tema durante il quale, oltre alla Prof. Corrao, sono intervenuti, il Vice Sindaco Antonella Porcello, l’Assessore alla P.I. Rosaria Brocato, il Comandante della Stazione Carabinieri di Gratteri Mar. Paolo Palazzolo, la Prof. Anna Ragusa.

Gli alunni hanno partecipato con grande attenzione, catturati dalla performance e dalle parole della Prof. Corrao.

Erano presenti anche l’Assessore Nico Cirrito, gli insegnanti e numerosi genitori degli studenti.