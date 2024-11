Modulo Formativo a Gratteri per l’Azione cattolica della Diocesi di Cefalù

La Diocesi di Cefalù, in collaborazione con l’Azione Cattolica Italiana, ha indetto un importante modulo formativo rivolto a tutti gli educatori e ai membri del Nef ACR.

L’evento si terrà a Gratteri domenica 1 dicembre 2024, dalle ore 9:00 alle 15:00.

Il tema centrale del corso, “Persone, non personaggi!”, sottolinea l’importanza di un approccio educativo incentrato sulla valorizzazione della persona in ogni sua dimensione. Gli organizzatori intendono offrire agli educatori strumenti e conoscenze per costruire relazioni autentiche con i giovani, promuovendo un ambiente educativo accogliente e stimolante.

Sotto i contatti per le iscrizioni

Intanto ricordiamo che inizierà venerdì 29 novembre 2024 a Gibilmanna il ciclo di appuntamenti de “I Venerdì della Speranza”. Cinque incontri di Catechesi e meditazione guidati dal Vescovo Giuseppe. In queste cinque tappe il Vescovo incontrerà gli Operatori della Caritas, i Catechisti, i Lettori istituiti, i Ministri straordinari e gli Accoliti, le Aggregazioni laicali