Convocazione Consiglio Comunale di Cefalù in sessione straordinaria ed urgente

Il Presidente del Consiglio comunale, Avv. Francesco Calabrese, ha convocato il Consiglio comunale in sessione straordinaria e urgente per Giovedì 28 Novembre 2024 alle ore 20,00 presso la Sala delle

Capriate sita nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo, per la trattazione degli argomenti di cui al

seguente

ORDINE DEL GIORNO



Estremi di necessità e urgenza.

Trattazione problematica riguardante i fenomeni fessurativi registrati in alcuni edifici condominiali dello Spinito al passaggio della “Talpa” che sta realizzando, mediante scavo meccanico in pressione EPB, la prima canna della galleria Cefalù, nell’ambito dei lavori del cantiere raddoppio ferroviario — tratta Cefalù – Ogliastrillo – Castelbuono.



La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Qualora anche alla

ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta viene rinviata al giorno successivo

nei locali sopra indicati alla stessa ora e senza ulteriore avviso di convocazione.

La pubblicità della seduta verrà, tuttavia, garantita con la registrazione della stessa e con la generazione di un link accessibile dalla pagina istituzionale dell’Ente Comunale nella sessione Consiglio on

line.