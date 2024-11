Fine settimana a Cefalù con due serate al Teatro comunale Salvatore Cicero

Due appuntamenti tutti cefaludesi al cinema e al teatro.



Cefalù si prepara a un fine settimana all’insegna del teatro. La compagnia teatrale Triscele porta in scena, venerdì 29 e sabato 30 novembre 2024, ore 20,30, al Teatro Comunale Salvatore Cicero, lo spettacolo “L’Invisibile che c’è”, un’opera di Antonio Grosso diretta da Marco Falletta.

La pièce, che promette di emozionare e far riflettere, vedrà sul palco un cast di attori di talento: Luca Valenziano, Marco Falletta, Giuseppe Saja, Maria Luisa Glorioso e Giuseppe Bianca. La voce telecronaca della partita sarà affidata a Domenico Portera, mentre la regia di palcoscenico è curata da Erminia Brocato.

“L’Invisibile che c’è” è un’opportunità per la comunità cefalutana di immergersi in un’esperienza teatrale di qualità. Lo spettacolo, con le sue scenografie curate da Giuseppe Saja e Giuseppe Bianca e le luci di Marco Bianca, si preannuncia come un evento da non perdere.

L’ingresso allo spettacolo è completamente gratuito, ma si consiglia di arrivare con anticipo per assicurarsi un posto a sedere, visto l’esaurimento dei posti previsto.

“L’Invisibile che c’è” è più di una semplice rappresentazione teatrale. È un invito a riflettere su temi importanti e a scoprire le sfumature dell’esistenza umana.



Altro appuntamento annunciato



Lunedì 23 dicembre 2024 alle ore 16 il Cinema Di Francesca di Cefalù ospita la prima del lungometraggio “Francesco. Un film per abbondare nella speranza” con la partecipazione dei ragazzi della Badiola. Un viaggio di crescita e coraggio, dove ogni difficoltà si trasforma in speranza.

Le riprese il montaggio sono di Cetty Messina e Simone Primo, la regia di Gregorio Battaglia.

Siete tutti invitati.