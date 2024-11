Per la Colletta alimentare record di generosità in Sicilia. Anche Cefalù protagonista

I dati sono forniti dal Distretto 108 Yb del Lions Club International. Successo della Colletta alimentare che sabato 16 novembre 2024 è stata organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus con il supporto dei soci di ben 118 Lions Club e 16 Leo Club della Sicilia. L’unanime partecipazione e il grande entusiasmo dei Lions e Leo siciliani ha permesso di raccogliere 69.364 Kg (il 34% in più dello scorso anno e ben il 267% in più del dato di tre anni fa).

Tra i Lions Club che hanno aderito alla Colletta Alimentare 2024, il Lions Club Madonie e il Lions Club Cefalù, presidente dott. Ciro Cardinale, che ha raccolto quasi 1000 Kg di derrate alimentari presso il supermercato, Decò.

Su un totale di 479.451 Kg raccolti da 11.890 volontari in oltre 1.000 punti vendita siciliani il risultato rappresenta un contributo pari al 14,5% del totale della Colletta di quest’anno in Sicilia.

“Insieme Possiamo lasciare il segno” è lo slogan che ha caratterizzato la 28ª edizione della Giornata Nazionale per la Colletta alimentare alla quale il Distretto 108Yb Sicilia, guidato dal Governatore Mario Palmisciano, con l’adesione massiccia dei soci all’iniziativa ha dato un contributo significativo. Sono altresì pervenute alcune donazioni liberali che, contribuendo all’attività di Banco Alimentare, permetteranno di ridistribuire ulteriori 4.000 Kg di alimenti in Sicilia.

Massiccia è stata la partecipazione dei soci Lions e Leo che con grande disponibilità ed entusiasmo hanno presidiato in tutto il territorio siciliano i supermercati. Altrettanto massiccia la risposta delle persone che con generosità hanno donato generi alimentari: olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia, da distribuire a organizzazioni partner (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc.) che sostengono oltre tante persone in difficoltà, purtroppo sempre più siciliani in situazione di disagio. Un service che testimonia il grande impatto che due grandi organizzazioni come Lions International e Banco Alimentare possono generare con un’azione sinergica per il bene comune.

Il successo dell’iniziativa a sostegno delle fasce deboli nell’anno sociale 2024-25 nel Distretto Lions 108Yb Sicilia è il risultato del coordinamento del delegato area fame Daniela Cannarozzo (Lions Club Ravanusa Campobello) e del comitato distrettuale per il Banco Alimentare, coordinato da Mirko Viola (Lions Club Catania Gioeni) e loro collaboratori Likons.



We Serve.