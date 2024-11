Divisione Regionale 1: big match tra Basket Cefalù e Trapani

Divisione Regionale 1: Analisi della 7ª Giornata di Qualificazione (Andata)

La Divisione Regionale 1 si prepara a disputare la settima giornata del girone di andata, con sfide decisive in programma tra il 30 novembre e il 1 dicembre 2024. Le gare si svolgeranno in un contesto competitivo, influenzato dalle attuali posizioni di classifica. Ecco l’analisi tecnica delle partite e l’impatto previsto sui ranking delle squadre.

Le sfide in programma

A.S.D. Pallacanestro Barcellona vs Patti Basket (30/11/24 – ore 19:30)

Questa sfida vedrà la Pallacanestro Barcellona, attualmente quinta con 4 punti, affrontare il Patti Basket, penultimo con soli 2 punti. I padroni di casa hanno il vantaggio del PalaAlberti e cercheranno di consolidare la propria posizione, mentre Patti Basket è alla ricerca disperata di punti per risalire in classifica.

Basket Cefalù 1972 vs Pol. Dil. Virtus Trapani (30/11/24 – ore 18:00)

Scontro al vertice al PalaTricoli di Cefalù. La Virtus Trapani, imbattuta e leader della classifica con 10 punti, affronta Cefalù, seconda a quota 8. Si tratta di una gara chiave per il primato: Trapani vorrà confermare il suo dominio, mentre Cefalù cercherà di sfruttare il fattore campo per agganciare la vetta.

Multimedica Basket Erice vs ASD Zannella Basket (30/11/24 – ore 19:30)

Multimedica Basket Erice, ultima in classifica con 0 punti, ospita lo Zannella Basket, sesto con 4 punti. Per i padroni di casa è l’occasione per interrompere la striscia negativa e guadagnare fiducia, ma lo Zannella non può permettersi di perdere terreno nella corsa ai playoff.

Ribera Knights Basketball vs A.S.D. Panormus C.F.G. (01/12/24 – ore 19:00)

Sfida importante anche al PalaEmpedocle, dove i Ribera Knights (4 punti) ospitano Panormus (6 punti). Entrambe le squadre mirano a consolidare il proprio piazzamento: Ribera vuole avvicinarsi alla zona alta della classifica, mentre Panormus cercherà di confermare il suo terzo posto e tenere il passo delle squadre di vertice.

Classifica aggiornata (28/11/24)

Pol. Dil. Virtus Trapani – 10 punti (5V – 0P) Basket Cefalù 1972 – 8 punti (4V – 1P) A.S.D. Panormus C.F.G. – 6 punti (3V – 1P) Ribera Knights Basketball – 4 punti (2V – 2P) A.S.D. Pallacanestro Barcellona – 4 punti (2V – 2P) ASD Zannella Basket – 4 punti (2V – 3P) Patti Basket – 2 punti (1V – 3P) Green Basket 99 – 2 punti (1V – 4P) Multimedica Basket Erice – 0 punti (0V – 4P)

Analisi Tecnica e Previsioni sulle Partite delle squadre di Cefalù

Il campionato di Divisione Regionale 1 si avvicina a un altro emozionante weekend di competizioni, con due partite chiave in programma per il 30 novembre 2024. Entriamo nel dettaglio delle sfide e analizziamo i fattori che potrebbero influenzare i risultati, tenendo conto della classifica aggiornata al 28 novembre.

Basket Cefalù 1972 A.S.D. vs Pol. Dil. Virtus Trapani – Ore 18:00, PalaTricoli, Cefalù (PA)

La sfida tra il Basket Cefalù e la Virtus Trapani rappresenta uno scontro al vertice. La Virtus Trapani guida la classifica con 10 punti, frutto di 5 vittorie consecutive, e un attacco solido che ha prodotto 376 punti. Tuttavia, il Basket Cefalù insegue a 8 punti, con un record di 4 vittorie e una sola sconfitta, vantando il miglior attacco del campionato con 429 punti segnati.

Analisi tecnica

La Virtus Trapani si distingue per la sua difesa organizzata e la capacità di mantenere il controllo nei momenti cruciali della partita, come dimostrato dai soli 324 punti subiti, il dato migliore del torneo. Dal canto suo, il Cefalù punta su un attacco esplosivo e un gioco veloce, che potrebbero mettere in difficoltà la retroguardia ospite. Il fattore campo del PalaTricoli potrebbe rappresentare un vantaggio per il Cefalù, ma sarà fondamentale limitare gli errori difensivi per contrastare la precisione della Virtus.

Pronostico

Si prevede una partita equilibrata, con una leggera preferenza per la Virtus Trapani grazie alla solidità complessiva dimostrata finora. Tuttavia, il Cefalù avrà tutte le carte in regola per ribaltare i pronostici.

Multimedica Basket Erice vs ASD Zannella Basket – Ore 19:30, Palestra “G. Pagoto”, Erice (TP)

Il secondo match della giornata vede il Multimedica Basket Erice cercare i primi punti stagionali contro l’ASD Zannella Basket, attualmente al sesto posto con 4 punti e un bilancio di 2 vittorie e 3 sconfitte.

Analisi tecnica

Il Multimedica Basket Erice, fanalino di coda con 0 punti, ha avuto difficoltà sia in attacco che in difesa, come indicano i soli 280 punti segnati e i 338 subiti in 4 partite. Dall’altra parte, lo Zannella Basket ha mostrato maggiore consistenza offensiva, con 350 punti realizzati, ma la difesa resta un punto debole, avendo concesso 355 punti.

La partita si prospetta come un’opportunità cruciale per il Basket Erice di invertire la rotta, sfruttando il sostegno del pubblico di casa. Tuttavia, lo Zannella Basket parte con i favori del pronostico, grazie alla sua maggiore esperienza e alle recenti prestazioni più convincenti.

Pronostico

Lo Zannella Basket appare favorito, ma il Multimedica Basket Erice potrebbe sorprendere se riuscirà a migliorare la propria fase difensiva e sfruttare le lacune nella retroguardia avversaria.

Situazione in Classifica

La classifica dopo cinque giornate evidenzia un campionato competitivo, con Virtus Trapani e Basket Cefalù che si contendono il primato, seguiti da squadre in cerca di consolidare la propria posizione nei playoff. Le partite del 30 novembre saranno decisive per ridefinire gli equilibri, soprattutto nelle zone alte e basse della graduatoria.

Con questi presupposti, il weekend si preannuncia spettacolare per tutti gli appassionati di basket della Divisione Regionale 1.

