Calcio Eccellenza Girone A: il punto sulla prossima giornata

La 12ª giornata del campionato di Eccellenza – Girone A si terrà il 30 novembre e il 1° dicembre 2024, con sfide cruciali per le sorti della classifica. Di seguito, un’analisi delle partite in programma, tenendo conto delle statistiche attuali e del posizionamento delle squadre.

Calendario 12ª Giornata

Sabato 30 novembre



Parmonval vs San Giorgio Piana (ore 14:30)

Il Parmonval, attualmente al 12° posto con 11 punti, affronta il San Giorgio Piana, 4° in classifica con 20 punti. Il San Giorgio, reduce da 5 pareggi e 5 vittorie, parte favorito, ma il Parmonval cercherà di sfruttare il fattore campo per risalire la graduatoria.

Partinicaudace vs Unitas Sciacca Calcio (ore 14:30)

Il Partinicaudace, a metà classifica con 16 punti, sfida l’Unitas Sciacca, che occupa il 5° posto con 20 punti. La squadra ospite è in un buon momento, con un bilancio di 5 vittorie e 5 pareggi, ma il Partinicaudace ha dimostrato di essere solido.

Castellammare Calcio 94 vs Accademia Trapani (ore 15:00)

Sfida tra Castellammare, 6° con 17 punti, e Accademia Trapani, 9° con 13 punti. I padroni di casa partono favoriti grazie a un migliore rendimento difensivo, ma l’Accademia può sorprendere.

Domenica 1° dicembre



Casteldaccia vs Supergiovane Castelbuono (ore 14:30)

Entrambe le squadre sono in difficoltà: il Casteldaccia è penultimo con 10 punti, mentre la Supergiovane Castelbuono è poco sopra, a quota 11. Una partita da dentro o fuori per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Città di Gela vs Città di San Vito Lo Capo (ore 14:30)

Il Città di Gela, secondo in classifica con 23 punti, affronta il Città di San Vito Lo Capo, 8° con 14 punti. La squadra di casa punta a rimanere nella scia della capolista.

Marsala 1912 vs Oratorio S. Ciro e Giorgio (ore 14:30)

Il Marsala, a quota 13 punti, cerca punti contro un Oratorio S. Ciro e Giorgio che, ultimo in classifica con 9 punti, deve invertire la rotta per sperare nella salvezza.

Don Carlo Lauri Misilmeri vs Athletic Club Palermo (ore 15:00)

Match di alta classifica tra il Misilmeri, terzo con 21 punti, e l’Athletic Club Palermo, capolista imbattuta con 27 punti. Una vittoria del Palermo potrebbe consolidare il suo primato.

Lascari-Cefalù vs Folgore Castelvetrano (ore 15:00)

Sfida delicata tra il fanalino di coda Lascari-Cefalù, con soli 5 punti, e la Folgore Castelvetrano, a quota 11. Entrambe le squadre lottano per abbandonare la zona retrocessione.

Classifica



Athletic Club Palermo: 27 punti

Città di Gela: 23 punti

Don Carlo Lauri Misilmeri: 21 punti

San Giorgio Piana: 20 punti

Unitas Sciacca Calcio: 20 punti

Castellammare Calcio 94: 17 punti

Partinicaudace: 16 punti

Città di San Vito Lo Capo: 14 punti

Accademia Trapani: 13 punti

Marsala 1912: 13 punti

Folgore Castelvetrano: 11 punti

Parmonval: 11 punti

Supergiovane Castelbuono: 11 punti

Casteldaccia: 10 punti

Oratorio S. Ciro e Giorgio: 9 punti

Lascari-Cefalù: 5 punti



Previsioni



Athletic Club Palermo: imbattuto e con un attacco prolifico, ha ottime chance di vincere contro il Misilmeri e aumentare il vantaggio in classifica.

Città di Gela: favorito contro il San Vito Lo Capo, potrebbe consolidare il secondo posto.

Zona salvezza: partite cruciali per Casteldaccia e Lascari-Cefalù, che rischiano di perdere ulteriore terreno.

Questa giornata potrebbe rivelarsi determinante sia per la vetta che per la lotta salvezza. Non resta che attendere il weekend per vedere come si evolveranno le sfide.