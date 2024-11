San Mauro Castelverde: successo per l’Open Day della prevenzione

San Mauro Castelverde ha vissuto una giornata straordinaria dedicata alla salute e alla prevenzione. Mercoledì 27 novembre, in questa cittadina di soli 1.300 abitanti, sono state erogate oltre 400 prestazioni sanitarie grazie all’Open Day organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con i Lions Club di Cefalù, Bagheria, Termini Imerese Host e Termini Himera Cerere, con il prezioso sostegno dell’amministrazione comunale. Un traguardo significativo per un evento che ha unito competenze, solidarietà e impegno civico.

L’Open Day è stato ospitato a Piano San Mauro,



dove un flusso costante di cittadini ha aderito con entusiasmo ai programmi di screening e prevenzione. In sette ore, gli operatori sanitari e i volontari hanno offerto 441 prestazioni, tra cui spiccavano gli esami cardiovascolari (ben 106), vaccinazioni, screening oncologici e pediatrici. Ogni ambulatorio ha dato il massimo per rispondere alle esigenze della comunità, trasformando una semplice giornata in un esempio di medicina di prossimità.

La partecipazione straordinaria di San Mauro Castelverde non è un caso isolato,



ma riflette un bisogno crescente di accesso a servizi di prevenzione. In un territorio che spesso deve fare i conti con la carenza di strutture sanitarie vicine, iniziative come questa rappresentano un’opportunità fondamentale per prendersi cura della propria salute. Gli screening cardiovascolari hanno dimostrato una volta di più la loro rilevanza, seguiti dai controlli pediatrici per la logopedia e la vista (80 prestazioni complessive) e dagli screening oncologici, con 25 mammografie e 48 test cervicali effettuati. Particolarmente apprezzati sono stati anche i 45 Sof Test distribuiti per il tumore al colon retto e le 28 vaccinazioni, in gran parte contro l’influenza.

L’impegno si è esteso anche agli animali: i veterinari hanno provveduto all’impianto gratuito di microchip per i cani, dimostrando come la prevenzione possa abbracciare ogni aspetto del vivere comune. Intanto, lo sportello amministrativo ha offerto supporto pratico, dimostrando che la salute è un diritto che va garantito in ogni sua forma.

Gli esperti sottolineano che iniziative di questo tipo non solo migliorano la salute pubblica, ma accrescono anche la consapevolezza dei cittadini.



“Portare la sanità nei territori è una scelta di civiltà”, ha dichiarato un operatore presente, evidenziando l’importanza di avvicinare i servizi a chi vive lontano dai grandi centri urbani. L’entusiasmo della comunità e la sinergia tra operatori, volontari e istituzioni hanno fatto di questa giornata un modello da replicare.

La medicina di prossimità dell’Asp di Palermo non si ferma qui: il camper per le vaccinazioni antinfluenzali sarà a Piazza Castelnuovo venerdì 29 e sabato 30 novembre. Un segnale chiaro che la prevenzione non è un evento isolato, ma un percorso continuo.

Iniziative come l’Open Day di San Mauro Castelverde sono una testimonianza concreta di come, attraverso collaborazione e dedizione, si possano abbattere barriere e migliorare la qualità della vita. Guardando al futuro, viene da chiedersi quali altre comunità possano beneficiare di un simile impegno, perché la salute è un patrimonio di tutti e merita di essere difesa con forza e determinazione.