Don Angelo Parisi: nuovo Parroco di Tusa. Le sue prime parole per l’insediamento

Don Angelo Parisi, sacerdote di lunga esperienza, è stato nominato parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta di Tusa. Ordinato sacerdote il 6 luglio 2002, Parisi è originario di Mistretta e ha trascorso diversi anni come guida pastorale della Parrocchia Santa Maria di San Piero Patti. La sua nomina arriva a seguito di un caloroso benvenuto da parte della comunità di Tusa, che ha visto la partecipazione dei fedeli provenienti anche da San Piero Patti e Mistretta. A farlo entrare ufficialmente nella comunità è stato l’amministratore parrocchiale Padre Calogero Calanni, affiancato dal sindaco di Tusa, Angelo Tudisca. Il nuovo parroco si prepara a prendersi cura di una comunità ricca di valori cristiani, con l’obiettivo di proseguire l’opera di fede e unione.

Un nuovo capitolo per Tusa: le parole di Padre Calanni

Il trasferimento di Don Angelo Parisi segna un’importante transizione per la comunità di Tusa. Padre Calogero Calanni, amministratore parrocchiale, ha descritto la comunità come un luogo ricco di “grande ricchezza di valori umani e cristiani” e di un “grande amore per Gesù e per la Vergine Assunta”. Queste parole sono state pronunciate durante la cerimonia di insediamento, che ha visto una presenza calorosa da parte della popolazione locale e delle parrocchie limitrofe. Don Angelo, il nuovo parroco, ha ricevuto una “grande eredità” che si basa sulla fede e sull’unità della comunità. Un aspetto fondamentale che ha sottolineato è l’importanza dell’unità tra i fedeli e tra il parroco e la sua comunità, essenziale per portare avanti l’opera pastorale. Il primo passo di Don Angelo in questa nuova realtà è stato il suo richiamo alla solennità della Chiesa Cattedrale di Patti e all’unità che deve legare tutti i membri della Chiesa.

Don Angelo Parisi e il senso di Unità nella Chiesa

Don Angelo ha scelto di partire subito con un forte messaggio: l’unità. Parlando della solennità della dedicazione della Chiesa Cattedrale di Patti, ha ribadito il concetto di essere tutti figli di quella Chiesa, ma anche dell’importanza di una forte unità tra il Papa, il Vescovo e la comunità di fede. Il suo discorso ha toccato anche l’unità tra il parroco e i fedeli, fondamentale per un cammino comune. Non è solo la fede a legare la comunità di Tusa, ma anche il desiderio di stare insieme, di sostenersi a vicenda nel servizio verso Dio e verso la comunità. Il compito di Don Angelo non è semplice: dovrà coltivare questo legame di unità, spesso messo alla prova dalla vita quotidiana, e fare in modo che la Parrocchia Maria SS. Assunta diventi un punto di riferimento spirituale per tutti i suoi parrocchiani.

La nuova nomina di Don Angelo

La nomina di Don Angelo Parisi rappresenta un momento di rinnovamento e speranza per la comunità di Tusa. La sua nomina riflette il desiderio di proseguire il cammino di fede che ha caratterizzato la Parrocchia Maria SS. Assunta negli anni passati. La comunità di Tusa può guardare al futuro con fiducia, grazie alla guida di un parroco che ha già dimostrato di possedere una solida esperienza pastorale e una visione di unità e carità. Sarà interessante osservare come riuscirà a integrare e far crescere la comunità nella fede, lavorando insieme ai suoi fedeli per un futuro più unito e devoto.