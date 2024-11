Alberto Urso: annuncia un suo concerto a Cefalù. IN Piazza Duomo il 28 Dicembre ore 21.30.

Alberto Urso, il giovane talento italiano nato a Messina il 23 luglio 1997, ha conquistato palcoscenici di fama mondiale, passando dalle aule dei conservatori italiani ai riflettori di Hollywood, Londra e New York. Cantante lirico, polistrumentista e compositore, la sua carriera è un susseguirsi di successi che lo hanno portato ad essere una delle voci più apprezzate della scena internazionale. Il recente invito di Russell Crowe per aprire tre date del suo tour “Indoor Garden Party” a Roma segna un altro importante traguardo nella carriera di questo artista straordinario.



La carriera

Urso, che suona pianoforte, sassofono e batteria, ha studiato nei conservatori di Messina e Matera, perfezionandosi sotto la guida di grandi maestri come Francesco Zingariello e il soprano Daria Masiero. La sua passione per la musica, coltivata fin da bambino, lo ha portato a emergere nel panorama italiano con la vittoria ad “Amici di Maria De Filippi” nel 2019, da cui è partita la sua ascesa verso il successo.



dopo amici tanti successi

Dopo l’inizio folgorante con “Amici”, Urso ha continuato a collezionare successi, come il disco d’oro del suo album d’esordio “Solo” e la partecipazione a eventi prestigiosi come i Seat Music Awards e il Festival di Sanremo. È proprio qui, nel 2020, che il suo brano “Il sole ad est” ha ottenuto il secondo posto al televoto, segnando uno dei momenti più iconici della sua carriera. La sua versatilità e capacità di spaziare tra generi lo hanno poi condotto a collaborare con artisti di fama internazionale, come Katherine Jenkins, e a unirsi al gruppo canadese “The Tenors”.



Autore televisivo

Oltre alla carriera musicale, Urso ha mostrato talento anche come autore televisivo, contribuendo a programmi di successo come “Tu Si Que Vales” e “Amici”. Negli ultimi anni, ha calcato palcoscenici prestigiosi in tutto il mondo, esibendosi al fianco di artisti come Lang Lang e collaborando con Disney World per performance uniche che hanno unito la sua voce lirica a melodie indimenticabili.



la sua produzione musicale

La recente uscita del singolo “Mille Domande”, sotto la sua nuova etichetta discografica Urso Label, rappresenta una nuova fase della sua carriera, in cui l’artista combina il suo passato lirico con sonorità moderne. Questo progetto segue il successo del tour internazionale “Now and Forever” con The Tenors, culminato in esibizioni sold-out alla Hollywood Bowl e alla Royal Albert Hall.

Tuttavia, il 2024 si preannuncia altrettanto entusiasmante per Urso. Dopo le esibizioni memorabili al Colosseo e al Teatro Forum di Roma su invito di Crowe, e una data estiva a Noto, la sua agenda si riempie di nuove sfide, che includono un crescente impegno internazionale e nuovi progetti musicali.

Il percorso di Alberto Urso dimostra come la dedizione, il talento e una costante ricerca artistica possano portare un giovane musicista dalle coste della Sicilia a diventare una star globale. In un panorama musicale spesso dominato dalla superficialità, Urso rappresenta una figura rara: un artista autentico capace di emozionare con la profondità della sua voce e la raffinatezza delle sue interpretazioni. Con un futuro pieno di promesse, sarà interessante seguire i prossimi passi di questo brillante talento italiano.