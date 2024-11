Ciminna CortoFestival 2024: al via questa mattina la Seconda Edizione

Ciminna CortoFestival 2024: Al Via la Seconda Edizione il 28 Novembre

La seconda edizione del Ciminna CortoFestival 2024 si prepara a incantare gli appassionati di cinema giovedì 28 e venerdì 29 novembre. Organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Filippo Barone, il festival del cortometraggio promette un ricco programma di proiezioni, incontri e dibattiti, mettendo in luce giovani talenti emergenti del panorama cinematografico.

La direzione artistica è affidata al regista e direttore della fotografia catanese Alfio D’Agata, una figura di rilievo nel mondo del cinema. Tra gli ospiti d’onore spiccano gli attori Maria Guerriero, madrina della manifestazione, e Stefano Masciarelli, protagonisti di vari momenti del festival.

Una Rassegna di Giovani Talenti e Opere di Qualità

Anche quest’anno il Ciminna CortoFestival accoglie numerosi cortometraggi di registi emergenti. La giuria ha selezionato cinque opere finaliste:

“Zerocavalcare” , regia di Gabriele Vivante (Teriste Film)

, regia di Gabriele Vivante (Teriste Film) “Gerione” , regia di Nicola Scamarcio (Tersite Film)

, regia di Nicola Scamarcio (Tersite Film) “The Man in the Meantime” , regia di Sebastiano Dimartino (Tersite Film)

, regia di Sebastiano Dimartino (Tersite Film) “Livandro” , regia di Alessandro Garelli e Mattia Capone (ShortsFit Distribution)

, regia di Alessandro Garelli e Mattia Capone (ShortsFit Distribution) “Petrol”, regia di Cabiria Lizzi (Cattive Distribuzioni)

Oltre alla competizione, il festival offre momenti di riflessione attraverso proiezioni fuori concorso e dibattiti su temi sociali e culturali.

Programma del Festival: Due Giorni di Cinema e Cultura

Giovedì 28 Novembre

La giornata inaugurale prende il via alle ore 11 presso l’Auditorium I.I.S. D’Alessandro, con i saluti istituzionali e la presentazione del programma. A seguire, sarà proiettato il cortometraggio fuori concorso “Ciao Nina”, un’opera contro la violenza sulle donne. Il film sarà il punto di partenza per un dibattito con gli studenti, alla presenza dell’attrice Maria Guerriero.

Nel pomeriggio, alle ore 17, spazio alla proiezione dei cinque cortometraggi finalisti, accompagnati dalla votazione di una giuria speciale e degli studenti. La giornata si chiude con il cortometraggio fuori concorso “Show Yourself” e un incontro dal titolo “Lo sviluppo di un territorio grazie al cinema: dal Gattopardo a Makari”, con interventi di personalità come Sergio D’Arrigo (Etnafilm), Claudio Musumeci (attore della serie Makari) e Giuseppe Cusmano (presidente BC Sicilia – sezione di Ciminna).

Venerdì 29 Novembre

Il secondo giorno si apre alle ore 11 con l’incontro-dibattito “Le opportunità lavorative nel mondo del Cinema”, pensato per gli studenti. Tra i relatori figurano Stefano Masciarelli, il produttore Marco Pietrangeli, il regista Alfio D’Agata, l’attrice Maria Guerriero e la scenografa Anna Scordio.

Nel pomeriggio, alle ore 17, si tiene il dibattito “Cibo e Cinema”, curato dall’esperto e critico Emiliano Milza. Seguiranno uno spettacolo con Stefano Masciarelli e la cerimonia di premiazione dei cortometraggi vincitori. L’evento si concluderà con una degustazione di prodotti tipici locali.

Un Festival Tra Cinema e Territorio

Il Ciminna CortoFestival 2024 è un evento che celebra il cinema e il territorio, grazie al supporto finanziario dell’Unione Europea e del Ministero della Cultura. L’evento si conferma un’occasione unica per scoprire giovani talenti, discutere di temi rilevanti e valorizzare le risorse culturali di Ciminna.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso l’Auditorium I.I.S. D’Alessandro, in via Carlo Alberto dalla Chiesa. Non mancate a questa imperdibile kermesse che unisce arte, cultura e tradizione.