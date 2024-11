Basket Campionato Endas Sicilia: la Murialdo Aido di Cefalù sconfitta a Bagheria per 59-39

Basket Campionato Endas Sicilia: la Murialdo di Cefalù sconfitta a Bagheria per 59-39

La Murialdo di Cefalù ha subito una pesante sconfitta nel match contro Bagheria, con il punteggio finale di 59-39. L’allenatore della squadra, Francesco De Lise, ha commentato la partita, sottolineando le difficoltà incontrate dalla sua squadra, sia a livello di organico che di prestazioni sul campo.

Per la Murialdo in campo, Cassata, Arati, Spinosa, Compagnino, Fiduccia, Failla, Torche, Cesare, Giglio, Vicari, Casadei. All. Francesco De Lise.

Il Bagheria ha schierato, Sardina F., Sardina B., Mineo, Castronovo, Consolo, Lo Piparo, Aiello, Puleo, Siniscalchi, Rotolo, Sarpina, Giacalone. All. Busetta

La Sconfitta e le Difficoltà della Murialdo

“Una sconfitta pesante”, ha dichiarato De Lise, “con una squadra rimaneggiata pesantemente. Inoltre, Michele Spinosa si è infortunato dopo soli tre minuti di gara, aggravando ulteriormente la situazione.” La Murialdo, pur mostrando buona volontà, non è riuscita a contrastare efficacemente il gioco di Bagheria, soprattutto nella fase difensiva. “Con la difesa a uomo siamo andati in crisi, abbiamo faticato molto”, ha continuato l’allenatore.

Un Primo Tempo Difficile, ma una Leggera Reazione

Bagheria ha dominato l’inizio della partita, chiudendo il primo quarto con un punteggio di 19-4. Tuttavia, la Murialdo non ha ceduto facilmente e ha cercato di reagire nel secondo quarto, passando alla difesa a zona. “Nel secondo quarto siamo riusciti a recuperare, arrivando anche a 27-20”, ha spiegato De Lise, “ma Bagheria ha ripreso a segnare con insistenza e non c’era più nulla da fare.”

L’Analisi della Prestazione Individuale

L’allenatore ha lodato la prestazione di Andrea Compagnino, uno degli ultimi arrivati in squadra, che ha mostrato segnali positivi. “Compagnino ha fatto una buona partita, e nonostante la squadra sia molto nuova e debba ancora amalgamarsi, il suo contributo è stato importante”, ha aggiunto De Lise. Buona anche la prestazione di Torche e Fabio Fiduccia, che hanno cercato di tenere alta la guardia nonostante le difficoltà. “Però, alla fine, 20 punti sono sempre 20 punti”, ha affermato De Lise, “soprattutto contro una squadra che l’anno scorso siamo riusciti a battere due volte.”

Il Lavoro da Fare e il Prossimo Appuntamento

L’allenatore ha concluso sottolineando l’importanza di continuare a lavorare: “Dobbiamo lavorare e lavorare per migliorare. La squadra è giovane e ci sono molti giocatori impegnati anche nel campo medico, ma sappiamo che possiamo fare di meglio.”

Il prossimo appuntamento per la Murialdo di Cefalù sarà il 7 dicembre contro il Belmonte. “Abbiamo tempo per recuperare e fare dei miglioramenti”, ha concluso De Lise, fiducioso per il futuro.

I Parziali della Partita

Primo quarto : 19-4

: 19-4 Secondo quarto : 10-16

: 10-16 Terzo quarto : 11-7

: 11-7 Quarto quarto: 19-12

Nonostante la sconfitta, la Murialdo guarda al futuro con determinazione, consapevole che ogni partita è una nuova opportunità di crescita.