GP del Qatar 2024: emozioni e adrenalina con la F1

Il campionato mondiale di Formula 1 2024 è giunto al penultimo atto: il Gran Premio del Qatar promette un fine settimana carico di emozioni, adrenalina e battaglie al limite. Non solo F1, ma anche F2 e F1 Academy arricchiranno un weekend che terrà gli appassionati incollati agli schermi. Tutto l’evento sarà trasmesso in esclusiva su Sky, con una copertura completa che include approfondimenti, analisi tecniche e interviste esclusive.

F1, GP del Qatar: Il Programma del Weekend

Il weekend del GP del Qatar si apre venerdì 29 novembre con l’unica sessione di prove libere di Formula 1 alle 14:30, seguita dalle qualifiche Sprint alle 18:30, che definiranno la griglia di partenza per la Sprint Race di sabato. Nel pomeriggio di sabato, alle 15:00, si terrà la Sprint, mentre la lotta per la pole position scatterà in serata, alle 19:00.

L’evento clou, la gara, è in programma domenica 1° dicembre alle 17:00, con telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, approfondimenti di Roberto Chinchero, e analisi tecniche di Matteo Bobbi nella Sky Sport Tech Room. Il tutto sarà arricchito dai commenti di Ivan Capelli, le interviste esclusive di Mara Sangiorgio e la conduzione di Davide Camicioli insieme a Vicky Piria.

Orari Tv:

Venerdì 29 novembre

Ore 10.55: F1 Academy – Prove Libere 1

12: F2 – Prove Libere

14.15: Paddock Live

14.30: F1 – Prove libere 1

15.30: Paddock Live

15.55: F1 Academy – Prove Libere 2

17.05: F2 – Prove Libere 2

18: Paddock Live

Ore 18.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 19.20: Paddock Live

19.45: Paddock Live Show

Sabato 30 novembre

13.10: F1 Academy – Qualifiche

14.15: Paddock Live

15: F1 – Sprint

15.50: Paddock Live

17.15: F2 – Sprint Race

18.15 Warm Up

18.30: Paddock Live

19: F1 – Qualifiche

20.15: Paddock Live

20.30: Paddock Live Show

21: F1 Academy – Gara 1

Domenica 1° dicembre

12: F1 Academy – Gara 2

13.15: F2 – Feature Race

15.30: Paddock Live

17: F1 – Gara

19: Paddock Live

19.30: Debriefing

20: Notebook – live streaming su Skysport.it

20.15: Race Anatomy