Il Loco di San Pio a Cefalù donato alla Diocesi: un atto di fede e memoria

Il Loco di Padre Pio a Cefalù donato alla Diocesi: un atto di fede e memoria

Il Loco di San Pio, situato in contrada Monte a Cefalù, è stato ufficialmente donato alla Diocesi di Cefalù dalle eredi di Calogero Mosa, rispettando le ultime volontà del defunto. Questo luogo di spiritualità e preghiera, caro alla comunità locale, è ora al centro di un progetto di recupero dopo i danni subiti nell’estate del 2023.

Durante i devastanti incendi che hanno colpito la zona, le fiamme hanno distrutto gran parte del sito, lasciando però intatta, in un’apparente circostanza miracolosa, la statua di Padre Pio. Questo episodio ha rafforzato l’affetto e il valore simbolico che il Loco rappresenta per i fedeli e per la comunità.

Dopo l’incendio, il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, si è recato sul posto per constatare i danni. I roghi avevano gravemente colpito anche i comuni limitrofi di Gratteri e Lascari, suscitando grande apprensione tra gli abitanti della zona.

L’atto di donazione è stato formalizzato ieri dalla signora Anna Garofalo, vedova di Calogero Mosa, insieme alle sue figlie e al Vicario Generale, Don Giuseppe Licciardi. L’evento si è svolto sotto la supervisione del Vescovo, che ha espresso profonda gratitudine verso la famiglia Mosa per questo gesto generoso. Il Vescovo ha inoltre ringraziato quanti hanno già offerto il loro supporto per il ripristino dell’area.

In segno di ricordo e riconoscenza, una targa commemorativa sarà presto posizionata nel sito. Essa sarà dedicata a Vincenzo, Clara e Lillo Mosa, rafforzando il legame tra la famiglia donatrice e questo luogo di culto.

Il Loco di Padre Pio rappresenta non solo un simbolo di fede, ma anche un’opportunità per la comunità di Cefalù di unirsi nel recupero e nella valorizzazione di un patrimonio spirituale, reso ancora più prezioso dalle vicende che lo hanno segnato.