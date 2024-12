La Polisportiva Lascari Cefalù riparte: quattro nuovi innesti per risalire la Classifica

La Polisportiva Lascari Cefalù ha annunciato con determinazione una serie di nuovi tesseramenti, mirati a invertire la rotta di un campionato iniziato con qualche difficoltà. La società, pronta a risalire la classifica, ha puntato su giovani talenti e atleti con esperienza. Ecco i nuovi volti della squadra.

Ba Faly, un portiere d’esperienza

Tra i nuovi acquisti spicca Ba Faly, classe 2000, portiere con un curriculum di rilievo nelle squadre di Eccellenza. Ha indossato le maglie di Caccamo, Parmonval e Policoro, dimostrando affidabilità tra i pali e una solida esperienza in campionati competitivi.

Ortiz Sanchez, il giovane talento spagnolo

In difesa arriva Ortiz Sanchez, classe 2004. Questo giovanissimo difensore spagnolo proviene da realtà calcistiche importanti come Fuenlabrada, Azuqueca, Toledo e Melito. Un innesto che promette freschezza e qualità per il reparto arretrato.

Angel Mboa Owono, un centrocampista duttile

Il centrocampo si arricchisce con Angel Mboa Owono, classe 2000. Versatile e dinamico, ha già esperienza in Eccellenza e una stagione in Serie D con il Savarezza. Mboa Owono vanta inoltre una convocazione nella Nazionale Under 19, un segnale della sua qualità e prospettiva.

Emanuel Viera, il bomber internazionale

L’attacco sarà potenziato dall’arrivo di Emanuel Viera, un attaccante che ha giocato in diversi campionati esteri. L’ultima esperienza lo ha visto protagonista in Bulgaria con la maglia del Bidin Vidin, dove ha messo a segno ben 12 gol.

Con questi quattro nuovi innesti, la Polisportiva Lascari Cefalù si prepara a ripartire con entusiasmo e ambizione. Gioventù, talento e determinazione sono le parole d’ordine per affrontare le prossime sfide di campionato. Avanti tutta.