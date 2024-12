A Palermo convegno dei Lions per discutere la crisi idrica in Sicilia

La scarsità d’acqua, un problema sempre più pressante in Sicilia, sarà al centro di un importante convegno organizzato dai Lions Club International. L’evento, intitolato “Acqua Risorsa Essenziale” è fissato per la mattina di sabato 14 dicembre 2024, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, presso Villa Zito, situata in Via Libertà n. 52, Palermo.

Il convegno, presentato dall’Ing. Giuseppe Martorana del Lions Club Cefalù, si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Palermo, Prof. Roberto Lagalla, e di altre figure di spicco del panorama locale. Tra i relatori, spiccano il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile, Ing. Salvatore Cocina, che illustrerà l’attuale emergenza idrica in Sicilia, e docenti universitari che approfondiranno le criticità e le prospettive future della gestione delle risorse idriche nell’isola.

Acqua, risorsa vitale: Palermo si prepara a un confronto cruciale

Palermo, [data] – Sabato 14 dicembre, la città di Palermo ospiterà un importante convegno dedicato a una delle risorse più preziose del nostro pianeta: l’acqua. Organizzato dal Lions Club International, Distretto 108YB, l’evento si concentrerà sull’emergenza idrica che affligge la Sicilia e sul futuro della gestione delle risorse idriche.

Un’emergenza da affrontare insieme

Sotto il titolo “Acqua, risorsa essenziale”, il convegno riunirà esperti del settore, rappresentanti istituzionali e cittadini attivi per discutere le sfide attuali e le prospettive future legate alla gestione dell’acqua. L’iniziativa, presentata dall’Ing. Giuseppe Martorana, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti d’onore, tra cui il Sindaco di Palermo, Prof. Roberto Lagalla, e il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo, Prof. Ing. Vincenzo Di Dio.

SALUTI

Prof.ssa Antonella Saverino

Presidente Iª Circoscrizione Lions

Prof. Roberto Lagalla

Sindaco di Palermo

Prof. Ing. Vincenzo Di Dio

Presidente Ordine Ingegneri di Palermo

Dott. Mauro Corrao

Presidente Ordine Geologi di Palermo

Dott. Michele Orifici

Vice Presidente nazionale SIGEA-APS

Arch. Andrea Donsì

Delegato Distrettuale Area Ambiente

Il programma dell’evento prevede una serie di interventi che spazieranno dalla descrizione dell’emergenza idrica in Sicilia, presentata dal Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile, Ing. Salvatore Cocina, all’analisi delle criticità e delle prospettive future per la gestione delle risorse idriche in Sicilia, a cura di esperti dell’Università degli Studi di Palermo.



INTERVERRANNO

Prof. Avv. Gaetano Armao

Università degli Studi di Palermo

“L’ordinamento delle acque tra disciplina di sistema ed interventi emergenziali”

Ing. Salvatore Cocina

Dirigente Generale Dipartimento della Protezione Civile

“L’emergenza idrica in Sicilia”

Prof. Ing. Leonardo Valerio Noto / Prof. Arena

Università degli Studi di Palermo

“Risorse idriche in Sicilia: criticità attuali e sfide future”

Prof. Ing. Massimo Iovino

Università degli Studi di Palermo

“Prospettive di risparmio e riutilizzo dell’acqua in agricoltura”

Verranno inoltre affrontati temi cruciali come il risparmio e il riutilizzo dell’acqua in agricoltura, l’ordinamento delle acque e le prospettive di sviluppo di sistemi di gestione più sostenibili.

Un appello all’azione

L’obiettivo del convegno è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela delle risorse idriche e promuovere un dibattito costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. Come ha sottolineato il Governatore Lions Distretto 108YB Sicilia, Prof. Dott. Mario Palmisciano, “l’acqua è un bene prezioso che dobbiamo proteggere e gestire in modo sostenibile per le generazioni future”.

Il convegno sarà moderato dal Dott. Manlio Viola e sarà un’occasione unica per confrontarsi sulle migliori pratiche per la tutela delle acque e per costruire un futuro più sostenibile per la Sicilia.