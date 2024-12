Magico Natale a Cefalù: oggi due appuntamenti imperdibili per grandi e piccini

Il Natale a Cefalù si tinge di magia con due eventi speciali in programma sabato 14 dicembre 2024, pensati per coinvolgere tutta la famiglia e regalare momenti di festa e cultura. La splendida cornice del Teatro Comunale Cicero sarà il palcoscenico ideale per queste iniziative a ingresso libero.

Spettacolo teatrale “Il Mago di Oz” per i più piccoli

Il pomeriggio del 14 dicembre sarà dedicato ai bambini e alle loro famiglie con lo spettacolo teatrale “Il Mago di Oz”, messo in scena dalla rinomata Compagnia Bertolt Brecht. L’evento inizierà alle ore 16:00 e promette di trasportare il giovane pubblico nel meraviglioso mondo di Dorothy, dello Spaventapasseri, del Leone e dell’Uomo di Latta. Un’esperienza magica che unisce divertimento e insegnamenti universali, in un’atmosfera natalizia perfetta per i più piccoli.

Christmas concert con i Blue Souls Jazz Quartet

La serata del 14 dicembre sarà invece dedicata agli amanti della musica con il concerto natalizio del Blue Souls Jazz Quartet. A partire dalle ore 21:00, la voce straordinaria di Sofia Ciringione, accompagnata da Francesco Amato al pianoforte, Damiano Vitrano al contrabbasso e Sebiano Failla alla batteria, regalerà un’emozionante performance. Le sonorità del jazz si fonderanno con il calore del Natale, creando un’atmosfera unica e raffinata, perfetta per celebrare le festività.

Cefalù si veste di magia per Natale

Questi due eventi rappresentano un’occasione speciale per vivere lo spirito natalizio nel cuore di Cefalù. Con il suo ricco programma culturale e artistico, la città si conferma una destinazione ideale per trascorrere momenti indimenticabili durante le feste.

Non mancate al Magico Natale a Cefalù: sabato 14 dicembre 2024 vi aspetta un doppio appuntamento gratuito che saprà incantare grandi e piccini.