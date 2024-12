Il Vescovo di Cefalù incontra le realtà associative del territorio

Il Vescovo S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Marciante incontra le realtà associative del territorio

Un’occasione di dialogo e speranza per la comunità della Diocesi di Cefalù

In vista delle festività natalizie, S.E. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo della Diocesi di Cefalù, invita tutte le realtà associative del territorio a un momento di incontro e augurio. L’evento si terrà mercoledì 18 dicembre 2024 alle ore 18 presso il Salone Sansoni di Cefalù.

L’incontro vuole essere un’opportunità preziosa per rafforzare il dialogo, creare legami e promuovere la speranza all’interno della comunità, elementi fondamentali in un tempo che richiede collaborazione e unità. Un’occasione, quindi, per tutte le associazioni del territorio di confrontarsi, condividere progetti e vivere insieme un momento di fraternità.

L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e unirsi a questo momento di condivisione e riflessione.

“Andiamo! La stella della Speranza ci guida” è il messaggio che accompagna l’invito, a sottolineare la necessità di guardare al futuro con fiducia e con uno spirito di collaborazione.

La Diocesi di Cefalù, guidata dal Vescovo Giuseppe, continua così il suo percorso di vicinanza alle realtà associative, che svolgono un ruolo fondamentale nella vita del territorio.