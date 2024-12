Divisione Regionale 1: riposa la capolista Basket Cefalù. La Zannella in trasferta a Barcellona

Divisione Regionale 1: 9ª Giornata di Qualificazione – Analisi delle Gare e Classifica. Si chiude il girone di andata.

La nona giornata della Divisione Regionale 1 di qualificazione è pronta a regalare spettacolo con incontri decisivi per la classifica. Le gare di andata, in programma tra il 14 e il 15 dicembre 2024, vedranno affrontarsi le squadre nelle diverse sedi della Sicilia, con sfide che promettono emozioni e risvolti cruciali per la corsa ai primi posti. Ecco una panoramica completa delle partite in calendario e un’analisi della classifica attuale.

Multimedica Basket Erice vs Green Basket 99

Data e Ora: 14 dicembre 2024, ore 19:30

Luogo: Palestra “G. Pagoto”, Via Tivoli 37, Casa Santa Erice (TP)

Due squadre in difficoltà si sfidano in questa gara: la Multimedica Basket Erice, attualmente penultima in classifica con soli 2 punti, ospita il Green Basket 99, fanalino di coda con altrettanti punti ma una differenza canestri leggermente migliore. Entrambe le formazioni cercano una vittoria che potrebbe rilanciare le loro speranze per uscire dalle retrovie. La Multimedica sfrutterà il fattore campo, ma il Green Basket tenterà di spezzare la serie negativa con una prestazione convincente.

A.S.D. Pallacanestro Barcellona vs ASD Zannella Basket

Data e Ora: 14 dicembre 2024, ore 18:30

Luogo: PalAlberti, Via Napoli, Contrada Zigari, Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

L’A.S.D. Pallacanestro Barcellona, attualmente quarta in classifica con 8 punti, punta a consolidare la propria posizione contro l’ASD Zannella Basket, quinta con 6 punti. Entrambe le squadre hanno registrato un andamento altalenante, ma Barcellona arriva con una maggiore solidità difensiva. Zannella, invece, punterà su una strategia offensiva per sorprendere i padroni di casa e accorciare le distanze in classifica.

A.S.D. Panormus vs Pol. Dil. Virtus Trapani

Data e Ora: 14 dicembre 2024, ore 18:00

Luogo: Palamangano, Via Ugo Perricone Engel, 14, Palermo (PA)

Una sfida importante per la Virtus Trapani, attualmente seconda in classifica con 12 punti, che affronta l’A.S.D. Panormus, sesta con 6 punti. La Virtus Trapani mira a consolidare la sua posizione di vertice e mantenere la pressione sulla capolista Basket Cefalù 1972, mentre Panormus cercherà un colpo di scena per risalire la classifica e avvicinarsi alle prime posizioni. Una partita che si preannuncia combattuta, con Panormus decisa a sfruttare il fattore campo.

Ribera Knights Basketball vs Patti Basket

Data e Ora: 15 dicembre 2024, ore 19:00

Luogo: PalaEmpedocle “R. Moncada”, Lungomare Pirandello, Porto Empedocle (AG)

Ribera Knights Basketball, terza in classifica con 8 punti, affronta Patti Basket, settima con 6 punti. Ribera cerca di consolidare la sua posizione tra le prime tre, sfruttando il proprio buon rendimento casalingo e la superiorità offensiva. Patti Basket, dal canto suo, tenterà di ribaltare i pronostici per risalire la graduatoria e alimentare le proprie ambizioni stagionali.

La Classifica: Basket Cefalù al Comando

Al termine della scorsa giornata, la classifica aggiornata al 14 dicembre 2024 vede il Basket Cefalù 1972 al comando con 14 punti, frutto di 7 vittorie su 8 partite. La Pol. Dil. Virtus Trapani segue a ruota con 12 punti, dimostrando un’eccellente compattezza difensiva (solo 460 punti subiti). Ribera Knights e Pallacanestro Barcellona completano il gruppo delle prime quattro, rispettivamente con 8 punti.

Le posizioni intermedie vedono un serrato testa a testa tra ASD Zannella Basket, Panormus e Patti Basket, tutte a quota 6 punti. Chiudono la classifica Multimedica Basket Erice e Green Basket 99, entrambe con 2 punti, ma determinate a invertire la rotta.

La nona giornata sarà decisiva per capire chi riuscirà a mantenere il ritmo dei vertici e chi, invece, dovrà lottare per evitare le retrovie.