Concerto di Santo Stefano a Cefalù: un viaggio tra musica, cultura e comunità

Il Concerto di Santo Stefano a Cefalù ha avuto per protagonista l’Orchestra di Fiati V.M. Pintorno, che nella sera del 26 dicembre ha riempito di musica ed emozioni il Teatro Cicero. L’evento, inserito nel programma “Magico Natale Cefalù” e sostenuto dal Comune, ha visto la partecipazione del Vice Sindaco Lapunzina e degli assessori Antonio Franco e Salva Mancinelli. L’obiettivo: offrire una serata di alto spessore musicale e ricordare figure fondamentali per la cultura locale.

Nel corso della prima parte del concerto, l’omaggio alla memoria del prof. Domenico Portera ha regalato un momento di intensa commozione. In occasione del 25° anniversario dalla fondazione del Centro di Cultura “Polis Kephaloidion”, due giovani allievi, Giuseppe Maggiore e Irene Nicolosi, hanno letto una poesia natalizia scritta dallo stesso Portera. Un’iniziativa promossa dalla Maestra Concetta Famaluro, la quale ha anche curato l’arrangiamento di alcuni brani proposti sul palco. Proprio quest’aspetto ha sottolineato il valore formativo del concerto: non solo intrattenimento, ma un’occasione per tramandare conoscenze e sensibilità artistica alle nuove generazioni.

Entrando nel vivo della serata, la Banda Musicale diretta dal Maestro Andrea Cangelosi ha scelto di spaziare da grandi classici di Ennio Morricone e Giacomo Puccini a composizioni più recenti di Jacob De Haan. Non è mancata la sorpresa: la prima esecuzione della marcia sinfonica “Oltremare”, firmata dal Maestro Paternò, pensata appositamente per celebrare i venticinque anni del Centro di Cultura.

Gli organizzatori hanno posto l’accento sull’importanza di rendere questo concerto un tributo alla musica e alla collettività. Il Presidente del Centro di Cultura, Massimo Portera, ha evidenziato infatti come il Concerto di Santo Stefano offra un momento di bilancio e di prospettiva, ricordando chi non c’è più e dedicando un pensiero a quanti vivono un Natale meno sereno, lontani dalla famiglia o in situazioni di disagio. Anche l’amministrazione comunale, tramite il Vice Sindaco Lapunzina, ha ribadito il ruolo chiave della Banda Musicale come realtà che consolida l’aggregazione e la coesione nel tessuto cittadino.

Sulle note conclusive della colonna sonora di “Nuovo Cinema Paradiso” di Ennio Morricone, il pubblico ha potuto sentire vivo lo spirito natalizio, riscaldato dalla condivisione di cultura e dal ricordo di quanto sia prezioso il patrimonio artistico per la comunità. Il Concerto di Santo Stefano a Cefalù, dunque, si è confermato non soltanto come un appuntamento musicale di rilievo, ma anche come un’occasione per celebrare valori di solidarietà, memoria e speranza che da sempre segnano il periodo natalizio in questa suggestiva città. Con la sua atmosfera di festa e riflessione, ha saputo unire musicisti, amministratori e cittadini in un’esperienza collettiva capace di arricchire ulteriormente il cuore di Cefalù. (foto di Teresa Brocato)