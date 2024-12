Tutto Pronto a Piano Battaglia per la Stagione Invernale

Preparativi completati per accogliere sciatori e visitatori

A Piano Battaglia, cuore pulsante della stagione sciistica nelle Madonie, è tutto pronto per l’inizio delle attività invernali. Nei giorni scorsi, squadre del Corpo Forestale e della Città Metropolitana di Palermo hanno lavorato senza sosta per sgomberare la neve dalle aree interne della località sciistica, garantendo la fruibilità di parcheggi e piazzole di sosta. L’accesso per i pullman sarà regolato a numero chiuso, come previsto dalle disposizioni comunali.

Strade periferiche finalmente percorribili

Gli interventi di pulizia hanno riguardato anche le strade periferiche, fondamentali per raggiungere Piano Battaglia. I mezzi spalaneve hanno liberato la SP 54, tra Mongiarrati e Petralia Sottana, e la SP 119, che collega Polizzi Generosa a Portella Colla. Entrambi i tratti sono ora completamente percorribili a doppio senso di marcia, garantendo sicurezza e comodità agli automobilisti.

Un lavoro di squadra per la sicurezza

“Un sentito ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine, al servizio di Protezione Civile, ai volontari e agli organismi preposti alla sicurezza, oltre ai Corpi di Polizia municipale e alle Amministrazioni locali che hanno collaborato e continueranno a collaborare per il successo di questa stagione”, ha dichiarato Salvatore Caltagirone, Commissario dell’Ente Parco delle Madonie. La cabina di regia coinvolge i comuni di Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Isnello e Collesano, impegnati nelle delicate operazioni di supporto e vigilanza.

Un invito alla prudenza per tutti i visitatori

L’Ente Parco ricorda che è obbligatorio equipaggiare i veicoli con catene da neve o pneumatici invernali per garantire una guida sicura. Buon divertimento a tutti gli amanti della montagna, ma con un avvertimento: prudenza sempre, per vivere al meglio la magia della neve a Piano Battaglia.