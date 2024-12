Il comune siciliano più famoso: ecco come arrivarci e le 7 attrazioni più belle da visitare

Noto, una piccola città siciliana situata nella regione sud-orientale, è una delle mete turistiche più rinomate in Italia grazie alla sua straordinaria architettura barocca e al suo patrimonio storico e culturale. Spesso definita come una delle città più belle d’Europa, Noto affascina ogni anno milioni di visitatori con le sue imponenti chiese, i suoi eleganti palazzi nobiliari e la suggestiva scenografia urbana. Ma come si arriva a Noto, e quali sono le principali attrazioni da non perdere? Scopriamolo insieme!

Come arrivare a Noto

Arrivare a Noto è piuttosto semplice grazie alla sua posizione centrale nella Sicilia orientale. Il modo più comodo per raggiungere la città è in auto, tramite l’autostrada A18 Siracusa-Gela, che permette di accedere facilmente al centro urbano. Inoltre, Noto è ben collegata anche con gli altri principali centri siciliani come Catania e Ragusa. Se non si dispone di un mezzo proprio, è possibile arrivare in treno fino a Siracusa e proseguire poi con un autobus diretto a Noto. Per chi arriva dall’estero, l’aeroporto di Catania Fontanarossa è l’opzione migliore, situato a circa un’ora di distanza.

La basilica cattedrale di san Niccolò

Uno dei luoghi simbolo di Noto è senza dubbio la Basilica Cattedrale di San Nicolò, un imponente esempio di architettura barocca inserito nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO. La cattedrale, recentemente restaurata dopo il crollo di parte della struttura, vanta una facciata maestosa e un interno ricco di opere d’arte. Tra i tesori da ammirare c’è anche l’arca cinquecentesca in legno rivestita in lamina d’argento, che contiene le reliquie del Santo Patrono della città.

Il teatro comunale Tina di lorenzo

Il Teatro Comunale Tina Di Lorenzo è un altro gioiello di Noto che non può mancare nella lista delle attrazioni da visitare. Costruito nel XIX secolo in stile neoclassico, il teatro è stato recentemente restaurato ed è noto per la sua acustica perfetta. Intitolato all’attrice netina Tina Di Lorenzo, il teatro ospita numerosi spettacoli e manifestazioni culturali durante l’anno.

Il palazzo Ducezio

Il Palazzo Ducezio è la sede del municipio di Noto e uno degli edifici più rappresentativi della città. Progettato dall’architetto Vincenzo Sinatra nel XVIII secolo, questo palazzo in stile barocco ha una facciata caratterizzata da venti arcate sorrette da colonne ioniche. Al suo interno, la “Sala degli specchi” è una delle stanze più eleganti, con affreschi e mobili in stile Luigi XV.

Il ponte di castagna

Il Ponte di Castagna è uno dei viadotti più monumentali della regione, costruito tra il XVIII e il XIX secolo per attraversare la Cava Santa Chiara. Questo ponte, ancora in uso oggi, è un perfetto esempio di architettura ingegneristica del passato, e offre un’incantevole vista sulla valle circostante.

La riserva naturale orientata oasi faunistica di vendicari

A pochi chilometri da Noto si trova la Riserva Naturale Orientata Oasi Faunistica di Vendicari, un paradiso per gli amanti della natura. In questa riserva, che ospita una ricca fauna selvatica, si possono fare escursioni a piedi o in bicicletta, esplorando le sue numerose spiagge e il suo ecosistema variegato. La spiaggia di Calamosche, tra le più belle d’Italia, è un vero e proprio angolo di paradiso.

Palazzo Nicolaci di villadorata

Il Palazzo Nicolaci di Villadorata è uno degli edifici barocchi più belli di Noto, famoso per la sua facciata decorata con balconi unici e spettacolari. La struttura ospita oggi la Biblioteca Comunale e la sala lettura della Biblioteca è sede di una mostra permanente dedicata al pittore Antonello Rizza. Questo palazzo è anche il luogo dove ogni anno si svolge l’Infiorata, una delle feste più importanti di Noto.

Il santuario di san Corrado fuori le mura

Infine, non si può visitare Noto senza fare tappa al Santuario di San Corrado fuori le mura, un luogo di grande devozione per i cittadini. Il santuario, che ospita le spoglie del santo patrono di Noto, è situato appena fuori dal centro città e offre una vista panoramica mozzafiato sulla campagna circostante.

Noto è una città che affascina per la sua bellezza architettonica, la sua storia e la sua cultura. Con le sue meraviglie barocche, le chiese imponenti, i palazzi nobiliari e la natura incontaminata, offre una visita indimenticabile a chiunque decida di esplorarla. Che tu sia un amante della storia, dell’arte o della natura, Noto ha sicuramente qualcosa da offrirti!