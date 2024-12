La meraviglia del Natale in musica e arte a Gratteri

La magia del Natale risuona a Gratteri: “Cantiamo il Presepe”

Un evento che unisce musica e spiritualità

A Gratteri, il prossimo 4 gennaio 2025, la Chiesa San Michele Arcangelo si trasformerà in un luogo di incontro tra arte e musica con l’evento “Cantiamo il Presepe”, organizzato da Archeoclub d’Italia – sede di Gratteri. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera natalizia attraverso suoni, emozioni e riflessioni spirituali.

Tre cori per celebrare il Natale in musica

La serata vedrà la partecipazione di tre prestigiosi cori: il Coro Divinae Laudes di Gratteri, il Coro Voci Bianche di Lascari e il Coro Kefalleluja di Cefalù. Canti natalizi di grande suggestione accompagneranno il pubblico in un viaggio tra gioia, tradizione e armonia.

Il presepe: simbolo delle nostre tradizioni

Durante l’evento, oltre alla musica, non mancheranno momenti di riflessione e meditazione sul presepe, emblema del Natale e delle radici cristiane. Un simbolo che parla di spiritualità e dell’unione tra comunità e fede.

Un appuntamento da segnare in agenda

L’appuntamento è fissato per sabato 4 gennaio 2025, alle ore 18:00, nella suggestiva Chiesa San Michele Arcangelo di Gratteri. Un evento gratuito e aperto a tutti, perfetto per condividere la bellezza e la magia del Natale con amici e familiari.