La Polisportiva Lascari Cefalù: rivoluzione in campo per il girone di ritorno

Nuovi volti per una nuova stagione

La Polisportiva Lascari Cefalù annuncia una vera e propria rivoluzione tecnica con l’ingaggio di cinque nuovi calciatori. La società, attualmente ultima in classifica, sta puntando tutto sul rafforzamento della rosa per affrontare al meglio il girone di ritorno. I nuovi arrivi includono Alessandro Mantegna, classe 2000, centrocampista esperto; Nicolò Corsino, anch’egli centrocampista; Antonio Ruffino, classe 2005, promettente esterno d’attacco; Justice Botchwey, classe 2006, giovane talento nel ruolo di esterno d’attacco; e Damè Senè, attaccante pronto a portare freschezza e determinazione alla squadra.

Preparazione intensiva sotto la guida di Mister Boncore

I nuovi innesti sono già al lavoro con Mister Boncore, impegnato a plasmare un gruppo che possa risalire la china e uscire dalla zona rossa della classifica. Il focus della preparazione è migliorare la coesione e affinare la strategia di gioco per affrontare al meglio le sfide del campionato.

Un test decisivo: amichevole contro lo Sport Palermo

Nel quadro della preparazione, la Polisportiva è scesa ieri in campo per un’amichevole contro la formazione di Promozione dello Sport Palermo. Questo test è stato un’occasione fondamentale per valutare i nuovi innesti e mettere alla prova le idee tattiche di Mister Boncore. La squadra vuole mostrare sin da subito segnali di ripresa e determinazione.

Un futuro tutto da scrivere

Con questi nuovi volti e un rinnovato spirito di squadra, la Polisportiva Lascari Cefalù guarda al girone di ritorno con ottimismo e voglia di riscatto. La strada per la salvezza è in salita, ma la società dimostra di credere fortemente nel potenziale dei propri giocatori e nella guida del tecnico. La rivoluzione è iniziata: ora spetta al campo confermare i progressi.