Magico Natale a Cefalù: il Christmas Concert di Alter Echo questa sera in Piazza Duomo

Magico Natale a Cefalù: il Christmas Concert di Alter Echo

Domenica 29 dicembre 2024, Piazza Duomo – Una serata imperdibile attende gli amanti della musica a Cefalù, dove il prestigioso quartetto Alter Echo si esibirà in un emozionante “Christmas Concert”. L’appuntamento è alle 21:30 nella suggestiva cornice di Piazza Duomo, con ingresso gratuito.

Un Quartetto di Eccellenza

Nato nel 2011, Alter Echo è una formazione che ha saputo coniugare la tradizione classica con la modernità. Le musiciste vantano collaborazioni con artisti di fama mondiale come Andrea Bocelli, i Pooh, Elodie, Mario Biondi, Il Volo e molti altri. Il quartetto è stato diretto da nomi illustri come Andrea Morricone e ha partecipato a eventi di prestigio per brand come Dolce&Gabbana, Gucci, Bulgari e Porsche.

Un Ponte tra Epoche e Generi

Alter Echo si distingue per la capacità di reinterpretare la musica pop attraverso la formazione classica, creando un ponte tra epoche e stili. Dal Canone di Pachelbel al rock dei Muse, passando per il jazz di Dave Brubeck e le colonne sonore di Ennio Morricone, ogni esibizione è un viaggio musicale unico.

Tra Hollywood e i Palcoscenici Italiani

Il quartetto ha calcato palcoscenici di rilievo mondiale. Nel 2019 è stato ospite al Google Camp, esibendosi per star di Hollywood e la famiglia reale. Lo stesso anno ha inaugurato la nave “Grandiosa” di MSC Crociere. Recentemente, nel 2023, ha accompagnato i Pooh nella tournée “Amici X Sempre”, suonando in luoghi iconici come lo stadio San Siro, l’Arena di Verona e l’Olimpico di Roma.

Le Protagoniste di Alter Echo

Noemi Kamaras: violinista di talento, si è formata presso il Conservatorio Ferenc Liszt di Budapest e ha collaborato con le migliori orchestre ungheresi e italiane.

Roberta Ardito: violista eclettica, ha spaziato dalla musica classica al jazz, fino a fondare Alter Echo nel 2011.

Marta Taddei: primo violino del quartetto, ha un curriculum brillante che include collaborazioni con orchestre sinfoniche e artisti pop/rock di fama internazionale.

Rachele Rebaudengo: violoncellista, diplomata al Conservatorio Paganini di Genova, ha suonato come solista e in prestigiose orchestre italiane.

Un Concerto per Tutti

Alter Echo è sinonimo di qualità e innovazione, un quartetto capace di abbracciare gli opposti e di trasformare ogni performance in un’esperienza indimenticabile. Non perdete l’occasione di assistere al loro “Christmas Concert” e di lasciarvi trasportare dalla magia della musica senza tempo.

Vi aspettiamo questa sera a Cefalù per celebrare il Natale con una notte di emozioni e musica straordinaria!