XXVIII Memorial Salvatore Giardina: Un Torneo di Volley per Ricordare un Grande Imprenditore

Cefalù si prepara a ospitare un evento sportivo dal forte valore simbolico: la XXVIII edizione del Memorial Salvatore Giardina. Questo torneo, dedicato al brillante imprenditore cefaludese scomparso prematuramente, rappresenta un’occasione per celebrare la sua memoria attraverso la passione per il volley, uno sport che ha sempre avuto un posto speciale nel cuore della sua famiglia.

Il Ricordo di Salvatore Giardina Attraverso il Volley

A organizzare il torneo è Saro Giardina, figlio di Salvatore, che anche quest’anno ha voluto rendere omaggio al padre con un’iniziativa sportiva di grande rilevanza. Da sempre vicino al mondo della pallavolo cefaludese, Saro rinnova così l’impegno nel perpetuare i valori di amicizia, competizione leale e comunità che hanno contraddistinto la vita e la carriera del padre.

Un Triangolare Femminile di Alto Livello

L’appuntamento con il triangolare femminile è fissato per domenica 5 gennaio 2025 presso il Palaignazio di Cefalù. A partire dalle 16:30, il pubblico avrà l’occasione di assistere a tre gare di grande intensità e spettacolo. Le squadre partecipanti, tutte realtà di spicco nel panorama pallavolistico regionale, sono:

Jingle Kepha 2.0 , che milita nel campionato di Serie D femminile.

, che milita nel campionato di Serie D femminile. Com.Fer. Palermo , anch’essa impegnata nella Serie D femminile.

, anch’essa impegnata nella Serie D femminile. Edil Rio Infissi Barranti Trabia, squadra del campionato provinciale di Prima Divisione femminile.

Il Programma delle Gare

Ecco nel dettaglio gli orari e gli incontri del torneo:

Ore 16:00 | Gara 1: Com.Fer. Palermo vs Edil Rio Infissi Barranti Trabia

| Gara 1: Com.Fer. Palermo vs Edil Rio Infissi Barranti Trabia Ore 17:30 | Gara 2: Jingle Kepha 2.0 vs perdente Gara 1

| Gara 2: Jingle Kepha 2.0 vs perdente Gara 1 Ore 19:00 | Gara 3: Jingle Kepha 2.0 vs vincente Gara 1

Al termine del triangolare, alle ore 20:00, si terrà la cerimonia di premiazione, che concluderà questa giornata di sport e ricordo.

Sport e Comunità, Insieme per un Obiettivo Comune

Il Memorial Salvatore Giardina non è solo un evento sportivo, ma anche un’occasione per la comunità di Cefalù di ritrovarsi e celebrare i valori che uniscono sport e memoria. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di pallavolo e per chiunque voglia partecipare a un momento di condivisione e ricordo.