Cefalù ospita il concerto dei Neri per Caso. Questa sera a Piazza Duomo

Una serata imperdibile in Piazza Duomo

Questa sera, alle 21:30, la suggestiva cornice di Piazza Duomo a Cefalù si trasformerà in un palcoscenico unico per ospitare il concerto dei leggendari Neri per Caso. Il gruppo vocale, celebre per le sue performance a cappella, promette di regalare al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile.

Chi sono i Neri per Caso?

La formazione dei Neri per Caso è composta dai fratelli Ciro e Diego Caravano, dai loro cugini Gonzalo e Mimì Caravano, e dagli amici Mario Crescenzo e Massimo de Divitiis. Il gruppo si distingue per la sua straordinaria capacità di creare arrangiamenti vocali ricchi e coinvolgenti, senza l’ausilio di strumenti musicali.

L’origine del nome e il fascino del caso

La storia del nome del gruppo è tanto curiosa quanto memorabile. Durante una performance in un locale di Roma, il noto produttore Claudio Mattone, colpito dal loro abbigliamento totalmente nero, chiese se fosse una scelta abituale. Alla loro risposta, “No, è stato un caso,” Mattone ebbe l’idea di battezzarli “Neri per Caso.” Da quel momento, il nome è diventato sinonimo di un talento vocale unico nel panorama musicale italiano.

Il trionfo a Sanremo e il successo internazionale

La carriera dei Neri per Caso ha una tappa fondamentale nel 1994, quando partecipano a Sanremo Giovani con una personale interpretazione di Donne di Zucchero. Questa performance apre loro le porte del Festival di Sanremo 1995 nella categoria “Nuove Proposte,” dove trionfano con il brano Le ragazze, scritto proprio da Claudio Mattone. La vittoria, ottenuta grazie alla loro maestria nell’arte del canto a cappella, li consacra al grande pubblico.

Un appuntamento da non perdere

Per gli amanti della buona musica e delle esibizioni dal vivo, il concerto di stasera a Cefalù è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. I Neri per Caso, con il loro inconfondibile stile e il loro carisma, sapranno sicuramente conquistare il cuore di tutti i presenti.

Altri appuntamenti del Magico Natale a Cefalù

30 dicembre: ore 21:30, I NERI PER CASO in “Natale per caso”, piazza Duomo;

31 Dicembre: ore 18:00, “Corteo della Vecchia Strina” a cura dell’Associazione Santa Cecilia, Largo Di Giorgio;

31 dicembre: ore 23:00, Capodanno in piazza Duomo con il gruppo musicale Kalavria e Dj set con la Big Reunion. Presenta Filippo Brancato;

1° gennaio: ore 21:30, Palermo Spiritual Ensemble in concerto, piazza Duomo;

2 gennaio: ore 18:00, Spettacolo Arte di Strada, centro storico;

2 gennaio: ore 18:30, Concerto Wind Quartet, Teatro comunale Cicero;

3 gennaio: ore 18:30, Concerto “Morricone e Piovani” con Liana D’Angelo e Giuseppe Testa;

4 gennaio: ore 18:30, Concerto “Buon Anno in Musica…Gran Concerto sinfonico”, a cura dell’Ass. Città di Cefalù, Teatro comunale Cicero;

5 gennaio: ore 18:30, Concerto “EPIC MELODIES: Le grandi colonne sonore del Cinema e oltre”, con il soprano Debora Marguglio e piccola Ensemble strumentale, Teatro comunale Cicero

6 gennaio: ore 18:00, “Arrivo dei Re Magi”, Sfilata a cavallo a cura dell’Associazione Cavalieri della Valdemone di Pollina, partenza Largo Di Giorgio.