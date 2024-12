A Cefalù grande concerto dei Neri per Caso (foto)

Piazza Duomo di Cefalù incantata dal concerto dei Neri per Caso

Una serata indimenticabile ha animato Piazza Duomo a Cefalù, trasformandola in un palcoscenico straordinario per accogliere il concerto dei leggendari Neri per Caso. Il celebre gruppo vocale, noto per le sue sublimi esibizioni a cappella, ha regalato al pubblico un’esperienza musicale unica, confermando il suo status di eccellenza artistica.

Un gruppo di voci straordinarie

La formazione dei Neri per Caso, composta dai fratelli Ciro e Diego Caravano, dai cugini Gonzalo e Mimì Caravano, e dagli amici Mario Crescenzo e Massimo de Divitiis, si è distinta per l’abilità di creare arrangiamenti vocali ricchi e coinvolgenti. L’assenza di strumenti musicali è stata ampiamente compensata da armonie perfette e un’energia capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Sicurezza impeccabile per una serata memorabile

L’evento si è svolto in un clima di assoluta sicurezza grazie all’imponente servizio d’ordine messo in campo. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno garantito il controllo della situazione, supportati dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana. Una macchina organizzativa impeccabile che ha permesso al pubblico di godersi lo spettacolo in totale serenità.

Piazza Duomo: un palcoscenico d’eccezione

L’atmosfera magica di Piazza Duomo, con la sua maestosa architettura, ha reso il concerto ancora più suggestivo. Il luogo, già simbolo della città di Cefalù, è diventato il cuore pulsante di una serata che resterà a lungo nella memoria di chi vi ha partecipato.