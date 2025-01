Parte il progetto “Il Libro d’oro di Cefalù” per raccogliere le biografie degli uomini e delle donne che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del territorio

Cefalù è pronta a celebrare i suoi eroi, quelle persone che con il loro impegno, passione e dedizione hanno contribuito in modo straordinario alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio. Oggi parte una nuova iniziativa che mira a raccogliere le storie di coloro che hanno fatto la differenza nella comunità locale, creando un patrimonio di memorie che non deve essere dimenticato.

Un progetto per ricordare il passato e ispirare il futuro

Il progetto “Il Libro d’Oro di Cefalù” ha come obiettivo la raccolta delle biografie delle figure più importanti della storia recente della città e del suo territorio. Uomini e donne che, con il loro lavoro, la loro arte, le loro innovazioni o il loro impegno sociale, hanno lasciato un’impronta indelebile su Cefalù. Il libro sarà una testimonianza unica, un tributo a coloro che hanno reso Cefalù un luogo migliore, una città che oggi vive di questi ricordi e che si proietta nel futuro grazie all’impegno di chi l’ha preceduta.

Come contribuire alla creazione del “Libro d’Oro”

Il progetto si fonda sulle testimonianze di chi ha conosciuto queste persone straordinarie. Vogliamo raccogliere informazioni dettagliate su figure che, attraverso il loro lavoro o la loro passione, sono state pionieristiche in ambiti quali la medicina, l’arte, l’agricoltura, l’architettura, l’imprenditoria, il turismo, la scuola, lo sport, l’economia e tanti altri. Cerchiamo storie di innovatori, di persone che, con il loro ingegno e spirito di sacrificio, hanno contribuito in modo tangibile al benessere della comunità.

Abbiamo creato un questionario per raccogliere testimonianze dirette da parte di chi ha avuto il privilegio di conoscere queste persone. Se conosci qualcuno che pensi abbia avuto un impatto significativo su Cefalù, ti invitiamo a partecipare alla raccolta dati. Le informazioni raccolte saranno utilizzate per la redazione delle biografie che comporranno il “Libro d’Oro di Cefalù”.

Le informazioni che stiamo cercando

Il nostro obiettivo è raccogliere dettagli su:

Le realizzazioni straordinarie – Progetti, iniziative e attività che hanno cambiato il corso della storia locale. Le sfide affrontate – Momenti in cui queste persone hanno dimostrato coraggio, resilienza e visione. Il contributo alla comunità – Come il loro lavoro o impegno ha migliorato la vita a Cefalù e nel territorio circostante. Il riconoscimento del loro valore – Premi, onorificenze o altre forme di riconoscimento ricevuti.

Le testimonianze che raccoglieremo permetteranno di ricostruire una biografia collettiva, rendendo omaggio a chi ha lasciato un segno duraturo.

Perché partecipare

Questa iniziativa è un’occasione unica per far conoscere e celebrare il contributo di chi ha fatto tanto per Cefalù. Le biografie raccolte nel “Libro d’Oro” non solo saranno un patrimonio storico per le generazioni future, ma serviranno anche da fonte d’ispirazione per chi oggi lavora e vive nella nostra comunità.

Ogni storia contribuisce a rendere Cefalù una città più consapevole della propria storia e delle persone che l’hanno costruita. Partecipare a questa raccolta significa valorizzare il lavoro di chi ci ha preceduto e contribuire a tramandare questi valori alle nuove generazioni.

Come inviare la tua testimonianza

Se conosci una persona che merita di essere ricordata nel “Libro d’Oro di Cefalù”, puoi compilare il nostro questionario online. Ogni contributo, che sia una piccola testimonianza o una storia più articolata, è fondamentale per creare un quadro completo delle figure che hanno contribuito in modo significativo alla nostra comunità. Ecco il link del questionario al quale puoi rispondere per farci conoscere una persona che vuoi sia inserita nel “Libro d’Oro di Cefalù“.

Il “Libro d’Oro di Cefalù” è un progetto che vuole raccogliere, celebrare e preservare le memorie delle persone che hanno contribuito a costruire e migliorare la nostra comunità. Un’opportunità per ricordare che la storia di Cefalù è fatta di persone straordinarie, il cui impegno e le cui realizzazioni non devono essere dimenticate. Partecipa anche tu a questa iniziativa e diventa parte di un progetto che valorizza il nostro passato e guarda con speranza al futuro.