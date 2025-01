Polisportiva Lascari Cefalù: Nuove Nomine per il Safeguarding

Cefalù: Nominati i Responsabili per la Tutela nello Sport

La Polisportiva Lascari Cefalù ha ufficializzato i nomi dei nuovi responsabili Safeguarding. Daniela Pellerito, Manuela Fatta e Filippo Serio sono stati incaricati di questo importante ruolo, ai sensi dei decreti legislativi n. 36/2021 e n. 120/2023. La società ha espresso i migliori auguri ai tre per il delicato compito che li attende, sottolineando l’importanza del loro lavoro per il benessere e la sicurezza di tutti gli atleti.

Cosa Significa Essere “Safeguarding”?

Nel mondo dello sport, il ruolo di Safeguarding assume un significato cruciale: garantire che tutte le attività sportive siano svolte in un ambiente sicuro e inclusivo. Questo include la protezione dei giovani atleti, la prevenzione di abusi o comportamenti scorretti e il rispetto delle norme etiche. La FIGC, così come altre organizzazioni sportive, promuove l’adozione di politiche di safeguarding per diffondere una cultura del rispetto e della sicurezza a tutti i livelli.

Un Augurio Speciale per il 2025

Con questa nomina, la Polisportiva Lascari Cefalù guarda con fiducia al futuro, augurando ai propri sostenitori un 2025 ricco di soddisfazioni sportive. “Forza sempre giallorossi” è il grido che accompagna il club in questo nuovo anno, con l’auspicio che l’impegno di tutti – dirigenti, staff e tifosi – porti grandi risultati.

La scelta di investire nel Safeguarding dimostra l’attenzione della società non solo verso i successi sul campo, ma anche verso la crescita di un ambiente sano, dove ogni atleta possa esprimere il proprio talento in piena sicurezza.