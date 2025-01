ANNIVERSARIO

1 gennaio 2009 – 1 gennaio 2025

Fernando Zannella



Sono sedici anni che mi manchi,

sedici anni trascorsi nei ricordi, nei rimpianti, nella nostalgia ancorati al cuore.

Sei una lacrima che non si asciuga, una ferita che fa sempre male.

Nel sedicesimo anniversario della scomparsa,

la moglie Emilia ringrazia sentitamente quanti vorranno o potranno partecipare

alla S. Messa in Suffragio che sarà celebrata, per motivi liturgici,

il giorno 4 gennaio 2025 alle ore 11:00 nella Chiesa degli Artigianelli in Cefalù.