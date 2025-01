Castè: il fruttivendolo che “vanniava” per le strade di Cefalù

Castrenze Tumminello, più conosciuto con il soprannome affettuoso di “Castè”, è stato una figura amata e memorabile della città di Cefalù. Nato il 12 gennaio 1928, la sua vita è stata un esempio di determinazione, intraprendenza e amore per il lavoro, ma anche di un legame profondo con la sua città. Con il suo carisma e la sua voce da tenore, è riuscito a conquistare il cuore dei cefaludesi, diventando uno dei volti più familiari delle strade cittadine. Da fruttivendolo ambulante a imprenditore, Castè ha costruito la sua fortuna con passione e dedizione, lasciando un’impronta indelebile nella storia sociale ed economica di Cefalù.

Le origini: dalla campagna alla città

Castrenze Tumminello nasce in una famiglia di modeste origini. Cresce a Cefalù, una città affacciata sul mare che, pur nella sua bellezza, presenta tutte le difficoltà economiche tipiche di un paese di provincia. Fin da giovane, Castè impara presto a lavorare per contribuire al sostentamento della sua famiglia. La campagna diventa il suo primo luogo di lavoro, ma ben presto si rende conto che la sua vita può prendere una direzione diversa.

Con una bicicletta come compagna di viaggio, Castè si spinge fino a Castelbuono per vendere pesce, un’attività che lo porta a entrare in contatto con molte persone, a conoscere i ritmi frenetici del commercio e a sviluppare un fiuto straordinario per gli affari. Il giovane Castè non si lascia intimidire dalla povertà e dalle difficoltà che la vita gli presenta, ma continua con determinazione a cercare occasioni per migliorare la sua condizione.

Un incontro destinato: il matrimonio con Antonia

Nel 1952, Castè conosce e sposa Antonia Barravecchia, una giovane di Cefalù che sarebbe diventata una figura centrale nella sua vita. La loro storia d’amore non è una storia convenzionale: è, infatti, una “fuitina”, un matrimonio combinato, deciso per volere dei genitori. Antonia, pur non essendo riuscita a indossare il tradizionale abito bianco, sposa Castè il 14 ottobre dello stesso anno, iniziando con lui una vita di sacrifici, ma anche di grandi soddisfazioni.

Insieme, Castè e Antonia avranno quattro figli: Antonia, Giuseppe, Pina e Carmela. Nonostante le difficoltà economiche, la famiglia cresce con amore e unità, ed è proprio grazie alla loro dedizione che Castè riesce a far prosperare la sua attività. Antonia, che lo affianca nel lavoro, è fondamentale nel sostenere il marito nei suoi vari progetti, inclusi gli affari che portano alla realizzazione del negozio che diventa il loro punto di riferimento.

L’attività commerciale: un imprenditore con il fiuto per gli affari

Il negozio di Castè nasce come un piccolo punto vendita di frutta e verdura in Corso Ruggero, all’angolo con Via Porto Salvo, ma la sua attività ben presto si espande. Grazie alla sua acuta capacità imprenditoriale, Castè trasforma il suo piccolo commercio in una realtà fiorente che si evolve con il passare degli anni. Non solo frutta e verdura, ma anche souvenir e articoli da regalo, che diventeranno il fiore all’occhiello del negozio “Bazar da Castè”.

A differenza di altri, Castè non si ferma mai, continua a lavorare sodo e a espandere la sua attività, spostandosi in diversi locali della città. Il suo negozio diventa un punto di riferimento per tutti, ma Castè non si accontenta del successo e continua a vendere frutta anche come ambulante. Con il suo carrettino, e successivamente con un ape a tre ruote, “vanniava” per le strade di Cefalù, con la sua voce che risuonava tra le vie del paese, attirando l’attenzione dei passanti e creando un legame unico con la comunità.

Le iniziative sociali: un uomo al servizio della comunità

Non solo commerciante, ma anche un uomo impegnato nel sociale. Castè era noto per la sua generosità e per il suo spirito di solidarietà. Nei decenni in cui ha vissuto a Cefalù, ha contribuito con molteplici iniziative alla vita sociale della città. Un aspetto che lo ha sempre contraddistinto è stato il suo essere sempre presente, con un sorriso e una mano tesa a chi aveva bisogno.

Negli anni ’70 e ’80, con la sua energia e il suo spirito innovativo, aprì anche una sala di biliardo in Via Porto Salvo, un altro luogo di ritrovo per i cefaludesi, in cui si intrecciavano risate, amicizie e sfide di gioco. Il suo negozio non era solo un luogo dove comprare frutta o articoli da regalo, ma un vero e proprio centro di aggregazione per la comunità, che vedeva in Castè non solo un commerciante, ma un amico e un punto di riferimento.

La voce che “vanniava”: un’icona delle strade di Cefalù

Un aspetto che rende Castè indimenticabile è la sua voce. La sua capacità di “vanniari” i suoi prodotti per le strade di Cefalù è entrata nell’immaginario collettivo della città. Il suono della sua voce che, con il tono calmo e deciso, annunciava la vendita di frutta e altri beni, risuonava tra i vicoli e i corsi, creando un legame forte con le persone. Questa sua caratteristica, unita alla sua presenza costante, fece di Castè un’icona della città, un simbolo di quella tradizione cefaludese che unisce il commercio e la socialità.

Il suo inconfondibile stile nel vendere i prodotti non era solo una tecnica di marketing, ma una vera e propria manifestazione di amore per il suo lavoro e per la città in cui viveva. Ogni suo annuncio, che rivelava anche il suo forte accento siciliano, divenne una sorta di ritornello che molti cefaludesi ancora oggi ricordano con affetto.

Le difficoltà e la perseveranza: non arrendersi mai

Castè ha vissuto una vita segnata da sacrifici, ma anche da determinazione. Nonostante fosse analfabeta, ha saputo reinventarsi più volte, superando ostacoli e affrontando momenti difficili. Il suo percorso non è stato privo di sfide: la gestione economica, le difficoltà legate al suo status di non istruito, la concorrenza nel settore commerciale e l’evoluzione dei gusti e delle abitudini dei consumatori. Ma Castè ha affrontato ogni difficoltà con la stessa forza di volontà, mai arrendendosi.

Le sue difficoltà non lo hanno mai frenato, anzi, l’hanno reso più determinato e capace di affrontare ogni situazione con ottimismo e grinta. La sua filosofia di vita era semplice, ma profonda: “Lavorare con passione, sempre, senza mai pensare al sacrificio. Farlo perché lo si ama, non per dovere.”

Quando Castè muore il 17 novembre 2014, due anni dopo la scomparsa della sua amata moglie Antonia, lascia un vuoto immenso nella sua città. La sua vita è stata una testimonianza di sacrificio, passione e amore per Cefalù. Il suo negozio, la sua sala di biliardo, la sua voce che rimbombava per le strade, tutto questo è ancora oggi un ricordo vivo nella memoria di chi lo ha conosciuto. I suoi figli, Pina e Giuseppe, continuano a gestire con successo il “Bazar da Castè”, mantenendo viva la tradizione del padre, mentre la sua figura rimane nella cultura e nel cuore dei cefaludesi.

Castè ci ha insegnato l’importanza di non fermarsi mai, di credere nel proprio lavoro e nella propria città, e di essere sempre generosi con gli altri. Il suo lascito non è solo commerciale, ma è anche umano: un uomo che ha dedicato la sua vita a costruire legami, a fare la differenza e a lasciare un’impronta indelebile nella sua comunità.

Oggi, a distanza di anni, Castè è ancora ricordato con affetto dai cefaludesi. La sua vita è stata un esempio di come si possa vivere con dignità e successo, senza mai arrendersi. La sua figura rimarrà sempre un simbolo di Cefalù, della sua storia e delle sue tradizioni.

