Calcio Eccellenza: un pari per la Polisportiva Lascari Cefalù

Calcio Eccellenza Sicilia: Il Lascari-Cefalù ferma il Partinicaudace, vittoria per le big

La giornata del 5 gennaio del campionato di Eccellenza Sicilia, Girone A, ha regalato emozioni e qualche sorpresa. Ecco il resoconto delle partite con un occhio alla classifica.

Lascari-Cefalù, un pareggio che muove la classifica

Il Lascari-Cefalù, fanalino di coda con soli 6 punti, ha strappato un prezioso 2-2 (Sane’ – Justice) contro il Partinicaudace, diretto concorrente nella lotta salvezza. Un risultato importante per la squadra ospite, che mostra segnali di vitalità nonostante la classifica.

In conferenza stampa, mister Abbenante nel post Partinicaudace-Lascari Cefalù 2-2, afferma,

“2-2 strappato con i denti, ma come al solito ci facciamo male da soli, anche quando si potrebbe non avere problemi”.

“È un misto tra rammarico per come si stava perdendo a gioia perché il pareggio ormai a mio avviso era insperato. Complimenti a loro perché hanno fatto la partita che dovevano, e quasi quasi…”

“Non posso esser scontento dei nuovi, adesso dobbiamo solo lavorare duro, giorno dopo giorno, perché come visto ieri, nessuno ti regala nulla e non esistono partite semplici, anzi”.

San Giorgio Piana inarrestabile a San Vito Lo Capo

Il San Giorgio Piana, quarto in classifica, si conferma tra le squadre più solide battendo il Città di San Vito Lo Capo per 2-0 in trasferta. Un successo che consolida la posizione della squadra ospite, mentre per i padroni di casa la crisi continua con il terzultimo posto.

Marsala 1912 risale la china

Vittoria netta per il Marsala 1912, che supera 2-0 il Castellammare Calcio 94. Con questi tre punti, i marsalesi si portano al sesto posto, candidandosi a un ruolo da protagonisti nella seconda metà del torneo. Il Castellammare resta invece ancorato a metà classifica.

Unitas Sciacca, forza e determinazione

L’Unitas Sciacca non sbaglia e batte 2-0 il Don Carlo Lauri Misilmeri, avvicinandosi alla vetta occupata dall’Athletic Club Palermo. Terzo posto in solitaria per gli saccensi, che puntano ora a ridurre ulteriormente il distacco.

Città di Gela inarrestabile, affonda il Casteldaccia

Il Città di Gela travolge il Casteldaccia con un netto 3-0 e si mantiene al secondo posto. La squadra gelese dimostra ancora una volta di avere il miglior attacco del campionato. Il Casteldaccia, invece, non riesce a uscire dalla zona retrocessione.

Supergiovane Castelbuono, tre punti d’oro contro l’Accademia Trapani

La Supergiovane Castelbuono conquista una preziosa vittoria per 3-1 contro l’Accademia Trapani. Un successo che permette ai padroni di casa di agganciare il gruppo delle squadre a 17 punti. Per l’Accademia Trapani, una sconfitta che complica la rincorsa alla salvezza.

Oratorio S. Ciro e Parmonval, pari senza vincitori

Finisce 2-2 la sfida tra Oratorio S. Ciro e Parmonval, un risultato che lascia entrambe le squadre a metà classifica. Il Parmonval conserva un leggero margine sulla zona retrocessione, mentre l’Oratorio S. Ciro rimane a ridosso.

Folgore e Athletic Club Palermo si annullano

La Folgore Castelvetrano blocca sul pareggio l’Athletic Club Palermo, capolista imbattuta del girone. Un 1-1 che consente alla squadra di casa di rimanere competitiva nella lotta per la salvezza, mentre l’Athletic mantiene la vetta con due punti di vantaggio sul Città di Gela.

La classifica si accorcia nelle zone centrali, mentre le prime tre continuano a marciare spedite. Il Lascari-Cefalù, nonostante il pareggio, resta ultimo ma può ancora sperare di risalire.



Classifica Eccellenza – Girone A