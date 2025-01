Gratteri ha celebrato la meraviglia del Natale tra musica e arte (foto)

Gratteri ha celebrato la meraviglia del Natale tra musica e arte

La magia del Natale risuona a Gratteri: “Cantiamo il Presepe”

A Gratteri, il 4 gennaio 2025, la Chiesa San Michele Arcangelo si è illuminata di suoni e colori per l’evento “Cantiamo il Presepe”, organizzato dall’Archeoclub d’Italia – sede di Gratteri. La serata ha rappresentato un’occasione speciale per immergersi nell’atmosfera natalizia attraverso un connubio perfetto tra musica, arte e spiritualità.

Un evento che unisce musica e spiritualità

L’iniziativa ha trasformato la storica chiesa in un luogo di incontro tra tradizione e innovazione artistica. Gli organizzatori hanno saputo creare un’esperienza capace di emozionare e coinvolgere il pubblico, combinando canti sacri e momenti di riflessione.

Tre cori per celebrare il Natale in musica

Protagonisti della serata sono stati tre prestigiosi cori: il Coro Divinae Laudes di Gratteri, il Coro Voci Bianche di Lascari e il Coro Kefalleluja di Cefalù. Le loro esibizioni, ricche di armonie e tradizione, hanno trasportato i presenti in un viaggio musicale tra gioia, memoria e spiritualità. Ogni coro ha saputo regalare un contributo unico, arricchendo il programma di canti natalizi di grande suggestione.

Il presepe: simbolo delle nostre tradizioni

Non è mancato lo spazio per la meditazione e la riflessione sul presepe, cuore pulsante del Natale e simbolo delle radici cristiane. Attraverso parole toccanti e profonde, l’evento ha sottolineato l’importanza del presepe come emblema di fede e unione, capace di riunire intere comunità intorno a un messaggio universale di pace.

Un appuntamento da ricordare

L’evento, ospitato nella suggestiva cornice della Chiesa San Michele Arcangelo, ha attratto un pubblico numeroso e partecipe. A rendere ancora più solenne l’appuntamento è stata la presenza del parroco don Nicola Crapa, insieme al presidente dell’Archeoclub d’Italia – sede di Gratteri, Vincenzo Raitano. La serata, aperta a tutti, ha offerto un’occasione ideale per vivere e condividere la magia del Natale con amici e familiari.

Gratteri, ancora una volta, ha saputo celebrare il Natale con un evento che ha lasciato il segno nei cuori di tutti i presenti.