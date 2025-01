Cefalù celebra l’Epifania con l’arrivo dei Magi in Cattedrale

Cefalù celebra l’Epifania con l’arrivo dei Magi

Cefalù si prepara a vivere uno dei momenti più suggestivi del periodo natalizio: la Solennità dell’Epifania. L’appuntamento è fissato per le ore 18, quando i Magi faranno il loro ingresso nel cuore della città normanna, dirigendosi verso la maestosa Cattedrale.

L’omaggio al Bambino Gesù

Dopo l’arrivo in città, i Magi parteciperanno alla Solenne Liturgia presieduta dal Vescovo. Durante la celebrazione, che richiama l’attenzione di fedeli e turisti, i tre Re d’Oriente offriranno i loro doni al Bambino Gesù: oro, incenso e mirra. Simboli di regalità, divinità e sacrificio, questi doni rappresentano il riconoscimento della natura divina e umana di Cristo.

L’evento, organizzato dall’associazione Valdemone di Pollina, unisce tradizione, fede e spettacolo, trasformando Cefalù in un luogo di grande spiritualità e coinvolgimento comunitario.

Il significato dell’Epifania

La Festa dell’Epifania, celebrata il 6 gennaio, ha profonde radici evangeliche. Nel Vangelo secondo Matteo (2,1-12), si racconta dell’arrivo dei Magi guidati dalla stella cometa, un segno celeste che li conduce fino a Betlemme. Qui, i saggi d’Oriente riconoscono nel Bambino Gesù il Re dei Giudei e, inginocchiandosi, lo adorano.

L’Epifania, termine che significa “manifestazione”, celebra il momento in cui Gesù si rivela a tutti i popoli, rappresentati proprio dai Magi, venuti da terre lontane.

Tradizioni che uniscono fede e cultura

A Cefalù, come in molte altre città italiane, l’Epifania non è solo una celebrazione religiosa ma anche un’occasione per mantenere vive tradizioni culturali. Il corteo dei Magi, con i suoi colori e simboli, coinvolge grandi e piccoli, creando un’atmosfera di festa e raccoglimento.

La presenza dei Magi sottolinea l’importanza di valori come la speranza, la condivisione e l’accoglienza, rendendo questa ricorrenza un momento di riflessione e di gioia per l’intera comunità.