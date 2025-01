A Cefalù una grande festa di sport al Memorial Salvatore Giardina: trionfa la Com. Fer. Palermo (foto)

Una grande festa di sport al Memorial Salvatore Giardina 2025: trionfa la Com. Fer. Palermo

Il Memorial Salvatore Giardina 2025 ha regalato al pubblico una giornata di grande pallavolo e divertimento, coinvolgendo tre squadre che hanno saputo dare il meglio sul campo, onorando lo spirito sportivo della competizione. A salire sul gradino più alto del podio è stata la Com. Fer. Palermo, guidata dal tecnico Renato Ciappa, che ha dominato il torneo e conquistato la vittoria finale.

Le partite sono state tutte combattute e di alto livello tecnico, evidenziando la qualità delle formazioni in gara. Da elogiare l’impegno e lo spirito di squadra mostrati da tutte e tre le compagini partecipanti: la Com. Fer. Palermo e la Kepha Cefalù, che partecipano alla Serie D, e la R. Lanza Trabia, scesa in campo con le giovanissime della Prima Divisione.

Alla cerimonia di premiazione, un momento emozionante e sentito, hanno partecipato Mary Catalano, Consigliere Provinciale della Fipav, il decano del volley cefaludese Salvatore Gugliuzza e Rosario Giardina, figlio di Salvatore, a cui è dedicato il Memorial.

I risultati delle gare:

Com. Fer. Palermo – R. Lanza Trabia : 2-0

: 2-0 Kepha Cefalù – R. Lanza Trabia : 2-1

: 2-1 Com. Fer. Palermo – Kepha Cefalù: 2-0 (25-23, 27-25)

Classifica finale:

Com. Fer. Palermo Kepha Cefalù R. Lanza Trabia

Le formazioni scese in campo:

Com. Fer. Palermo (D/F) : 4 Romeres, 10 Amato, 11 Bonanno, 16 Bianconi, 22 Chifari, 27 Gattuccio, 28 Cocuzza, 36 Pecorella, 18 Militello. Allenatore: Renato Ciappa.

: 4 Romeres, 10 Amato, 11 Bonanno, 16 Bianconi, 22 Chifari, 27 Gattuccio, 28 Cocuzza, 36 Pecorella, 18 Militello. Allenatore: Renato Ciappa. Kepha Cefalù (D/F) : 1 Cirincione, 3 Palumbo, 5 Collerà, 11 Failla, 12 Tosi, 14 Genovese, 15 Guercio (L), 18 Costagliola, 27 Gerone, 99 Ranzino. Allenatore: Marco Sabatino.

: 1 Cirincione, 3 Palumbo, 5 Collerà, 11 Failla, 12 Tosi, 14 Genovese, 15 Guercio (L), 18 Costagliola, 27 Gerone, 99 Ranzino. Allenatore: Marco Sabatino. R. Lanza Trabia (1 Div/F): 2 Migliore, 9 Verzuto, 10 Sunseri, 13 D’Anna, 14 Balsamo, 18 Sperandeo, 22 Vallelunga, 24 Farruggia, 25 Aiello, 27 Lo Cascio. Allenatore: Noemi Giudice, dirigente: Balsamo.

Il Memorial si è concluso in un clima di amicizia e sportività, confermando il successo di un evento che continua a mantenere vivo il ricordo di Salvatore Giardina attraverso la passione per il volley.