Cecilia Sala è stata liberata. Un volo dell’Aeronautica Militare la sta riportando a casa

Mattarella e Meloni: Uniti per il Rilascio di Cecilia Sala

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo personale apprezzamento alla premier Giorgia Meloni per il rilascio della giornalista Cecilia Sala. In un gesto di vicinanza, il capo dello Stato ha anche contattato telefonicamente la madre della cronista del Foglio, manifestando solidarietà alla famiglia.

Meloni: “Cecilia Torna a Casa”

Con un post sui social, Giorgia Meloni ha annunciato il lieto fine della vicenda. “È in volo l’aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia”, ha scritto la premier, esprimendo gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile il ritorno della giornalista.

Le Parole di Ignazio La Russa

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato con entusiasmo la notizia: “Esprimo profonda e commossa gratitudine al governo e alla nostra diplomazia per l’impegno straordinario che ha permesso di ottenere, in tempi rapidissimi, un risultato davvero eccezionale”. Ha poi rivolto un abbraccio simbolico a Cecilia e alla sua famiglia.

Tajani: Diplomazia Silenziosa ma Efficace

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato il ruolo chiave della diplomazia italiana: “Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa!” ha scritto sui social. In una nota successiva, ha spiegato come il risultato sia frutto di un impegno continuo e discreto: “Senza parlare troppo si ottengono risultati positivi”.

Salvini e Crosetto: Il Lavoro di Squadra al Centro

Tra i primi a celebrare la notizia, il vicepremier Matteo Salvini ha esultato sui social: “Cecilia Sala liberata, è in viaggio per l’Italia, bentornata!”. Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha riconosciuto lo sforzo congiunto: “Immenso lavoro di Giorgia Meloni in primis e di tutta la squadra dell’Italia”.

Reazioni dall’Europa

L’eco del rilascio ha superato i confini nazionali. La portavoce della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: “Grande soddisfazione per la liberazione della giornalista Cecilia Sala”. Simile il commento della portavoce del Parlamento europeo, Roberta Metsola: “Grazie alle autorità italiane per aver lavorato senza sosta”.

Schlein: “Ti Aspettiamo, Cecilia!”

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso sollievo e gratitudine sui social: “La liberazione di Cecilia Sala è un sollievo, e saperla presto in Italia ci riempie di gioia. Un ringraziamento al governo, al corpo diplomatico e a chi ha lavorato incessantemente”.

Renzi, Conte e Calenda: Applausi Bipartisan

Anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha sottolineato l’importanza del momento: “Oggi festeggia tutto il Paese senza distinzioni e polemiche. Evviva!”. Giuseppe Conte, a capo del Movimento 5 Stelle, ha lodato la collaborazione tra le istituzioni: “Un plauso a tutta la nostra filiera: dal Governo alla diplomazia ai servizi”. Dal fronte di Azione, Carlo Calenda ha definito il rilascio “un enorme sollievo”.

Una Vicenda a Lieto Fine

La liberazione di Cecilia Sala, trattenuta per venti giorni in Iran, rappresenta una vittoria per l’Italia intera. Diplomazia, intelligence e lavoro di squadra hanno dimostrato che, anche nelle situazioni più delicate, l’impegno congiunto può fare la differenza.