Vince la Zannella Basket trascinata da un super Veron. Il punto sul campionato

Zannella Cefalù: l’ascesa di Veron e il supporto di Micciulla

La prestazione di Zannella Cefalù è stata fortemente influenzata dall’esplosiva partita di Veron, autore di ben 50 punti, che ha dominato in lungo e in largo, dimostrando un repertorio offensivo completo e una resistenza straordinaria. Micciulla, con 26 punti, ha fornito un contributo fondamentale, rappresentando la spalla ideale per Veron e garantendo un ritmo costante in attacco. Lacagnina ha fatto la sua parte con 12 punti, mostrando grande presenza vicino al canestro. Gli altri giocatori, pur con un apporto più contenuto (Di Paola e Battaglia con 3 punti ciascuno, e Asciutto con 6 punti), hanno permesso alla squadra di mantenere equilibrio, anche se il peso dell’attacco è ricaduto prevalentemente sui big.

Panormus: l’equilibrio tra Alioto e Audino

In casa Panormus, l’attacco ha trovato una buona distribuzione di responsabilità, con G. Alioto e Audino sugli scudi. Alioto ha chiuso con 23 punti, dimostrando grande capacità di trovare il canestro nei momenti chiave. Audino, con 22 punti, è stato una vera spina nel fianco per la difesa avversaria, segnando sia dalla distanza che nel pitturato. R. Alioto ha aggiunto solidità con 13 punti, mentre Tagliareni si è distinto con 12 punti, completando il quartetto principale degli scorer. Aiello (8 punti) e i giocatori con un contributo più ridotto (Parisi, Corallo, Mezzatesta e F. Paternò) hanno garantito che il ritmo della partita rimanesse alto, nonostante una panchina che, nel complesso, ha inciso meno di quella avversaria.

Analisi complessiva: la sfida tra stelle e profondità

Il confronto tra le due squadre si è rivelato una lotta tra la qualità individuale e la profondità collettiva. Zannella Cefalù ha fatto affidamento su due stelle, Veron e Micciulla, capaci di realizzare il 76% dei punti totali della squadra, mentre Panormus ha optato per una strategia più corale, distribuendo i punti tra diversi giocatori, con ben cinque atleti sopra quota 10. Questa diversità di approcci ha reso il match avvincente, mettendo in evidenza i punti di forza e le lacune di entrambi i roster.



Ribera Knights trionfano in trasferta contro Basket Cefalù 1972

Risultato: 74-82

Il match di cartello della giornata si conclude con una grande vittoria in trasferta dei Ribera Knights. Nonostante il primo posto in classifica dei padroni di casa, gli ospiti hanno dimostrato solidità, con una difesa aggressiva e transizioni rapide. Il leader del Ribera, con 25 punti e 10 rimbalzi, ha segnato la differenza, mentre Cefalù, pur contando su un’ottima prova di squadra (4 giocatori in doppia cifra), ha sofferto i tiri dalla distanza degli avversari. La sconfitta, seppur pesante, non compromette il primato.

Virtus Trapani: vittoria all’ultimo respiro contro Pallacanestro Barcello

Risultato: 79-78

Un finale al cardiopalma regala due punti preziosissimi alla Virtus Trapani. L’equilibrio ha regnato per tutti i 40 minuti, con le squadre che si sono alternate al comando. Trapani ha brillato per la capacità di mantenere la calma nei momenti critici, con un’ottima prestazione da parte del playmaker (18 punti e 7 assist). Barcellona, nonostante la sconfitta, esce a testa alta con una prestazione convincente.

Zannella Basket dilaga contro Panormus

Risultato: 100-85

Spettacolo offensivo di Zannella Basket, che raggiunge i 100 punti e domina contro Panormus. La squadra di casa ha trovato punti da ogni angolo del campo, con ben cinque giocatori sopra i 15 punti. Panormus ha cercato di reagire, ma la difesa si è rivelata il vero tallone d’Achille, incapace di contenere le folate offensive degli avversari. Con questa vittoria, Zannella tiene vive le speranze di scalare posizioni in classifica.

Green Basket asfalta Patti Basket

Risultato: 87-63

Green Basket trova la seconda vittoria stagionale con una prestazione dominante contro Patti Basket. La partita si è decisa nel secondo quarto, dove i padroni di casa hanno messo a segno un parziale di 25-10 che ha spaccato la gara. La difesa di Patti non ha trovato soluzioni per arginare i lunghi avversari, che hanno combinato per 40 punti e 25 rimbalzi. Un successo importante per Green Basket, che lotta per lasciare l’ultimo posto in classifica.

Analisi della Classifica:

Con la giornata odierna, Basket Cefalù e Virtus Trapani restano in vetta a pari merito con 14 punti, ma l’equilibrio è sempre più precario. Ribera Knights e Pallacanestro Barcellona inseguono a quota 10, mentre la lotta per la salvezza si accende tra Green Basket, Patti Basket e Multimedica Erice. Le prossime giornate saranno decisive per stabilire le gerarchie definitive.

Classifica

1 BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. 14

2 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 14

3 Ribera Knights Basketball 10

4 A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON 10

5 ASD Zannella Basket 6

6 A.S.D. PANORMUS C.F.G. 6

7 PATTI BASKET 6

8 Multimedica Basket Erice 2

9 GREEN BASKET 99 2