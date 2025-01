XI Anniversario della dedicazione della Chiesa dello Spirito Santo in Cefalù

Cefalù celebra l’XI Anniversario della Chiesa Spirito Santo in Contrada Spinito a Cefalù.

La comunità parrocchiale Spirito Santo di Cefalù si prepara a celebrare un evento significativo: l’XI Anniversario della Dedicazione della propria chiesa parrocchiale. Un’occasione per riflettere sul tema “Parrocchia come famiglia: la realtà è più importante dell’idea”, sottolineando l’importanza della comunità come luogo di incontro, fede e condivisione.

Il programma, suddiviso in due giorni, prevede:

25 gennaio:

Alle ore 18:00 sarà celebrata una Santa Messa, seguita, alle ore 19:00, da una catechesi per adulti dedicata all’Anniversario della Dedicazione.

26 gennaio:

Alle ore 10:30 avrà luogo la Santa Messa solenne, momento centrale delle celebrazioni, in cui la comunità si unirà in preghiera per festeggiare questo importante traguardo.

La Parrocchia Spirito Santo invita tutti i fedeli a partecipare a questo momento di festa e riflessione, che rappresenta un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e riaffermare il ruolo della chiesa come cuore pulsante della vita spirituale di Cefalù.

Il Programma

Parrocchia come famiglia: la realtà è più importante dell’idea

2014 – 2025 XI ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE

GENNAIO 25

ORE 18:00 S. Messa

ORE 19:00 Catechesi per adulti in occasione dell’Anniversario della Dedicazione

GENNAIO 26

ORE 10:30 S. Messa solenne in occasione dell’XI Anniversario della Dedicazione della Chiesa parrocchiale

Contatti:

Parrocchia Spirito Santo

Via Pietragrossa, 90015 Cefalù

Email: [email protected]

Telefono: 0921 921074

Social: Parrocchia Spirito Santo