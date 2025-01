Festa di Sant’Agata a Cefalù con tanti appuntamenti e un pellegrinaggio a Catania

Festa di Sant’Agata – Cefalù, 5 Febbraio 2025

La Parrocchia Sant’Agata V.M., guidata dal Parroco Mons. Rosario Dispenza, e il Comune di Cefalù sono lieti di annunciare il programma della tradizionale Festa di Sant’Agata, che si terrà dal 1° al 12 febbraio 2025. Questo evento rappresenta un momento di fede, tradizione e comunità, dedicato alla patrona della parrocchia.

Programma dettagliato

Sabato 1 Febbraio

Ore 18:00: Benedizione delle candele presso Piazza Portera, seguita da una processione e dalla Santa Messa.

Domenica 2 Febbraio

Ore 11:30: Benedizione delle candele davanti alla Chiesa e celebrazione della Santa Messa.

Ore 18:00: Benedizione delle candele al Villaggio Presidiana, seguita da processione e Santa Messa.

Lunedì 3 Febbraio

Ore 18:00: Santa Messa con la tradizionale benedizione delle gole.

Martedì 4 Febbraio

Ore 18:00: Santa Messa presieduta dal Vescovo.

Ore 19:00: Inaugurazione della nuova Piazza Sant’Agata da parte del Sindaco.

Ore 19:15: Solenne rito del Transito di Sant’Agata.

Mercoledì 5 Febbraio

Ore 17:00: Processione per le vie della parrocchia.

Ore 18:00: Santa Messa in onore di Sant’Agata.

Sabato 8 Febbraio

Ore 16:45: Conferenza a cura della Prof.ssa Agata Farruggio, dell’Università di Catania, sull’iconografia di Sant’Agata.

Ore 18:00: Santa Messa.

Mercoledì 12 Febbraio

Dalle ore 13:30 alle 24:00: Pellegrinaggio a Catania, in omaggio alla Santa.



Riflessione e celebrazione

Questa ricorrenza è un’occasione speciale per la comunità di Cefalù e per tutti i devoti di Sant’Agata. Un momento di fede che si unisce alla riscoperta delle radici culturali e religiose, rendendo la festa non solo un evento spirituale, ma anche una celebrazione della tradizione locale.

Vi invitiamo a partecipare numerosi per vivere insieme questi momenti di preghiera, condivisione e devozione.