Seconda tappa del Rally di Montecarlo: Ogier al comando tra colpi di scena e difficoltà

La seconda tappa del Rally di Montecarlo, prima prova del campionato WRC, si è conclusa regalando emozioni e numerosi colpi di scena. Al termine della giornata, Sébastien Ogier si è imposto al comando, superando gli avversari in una sfida resa ancora più impegnativa dal verglas mattutino e dalle mutevoli condizioni del percorso. Foto Ufficio Stampa Toyota Gazoo Racing WRC.

Il mattino: verglas e strategie di gomme

Come previsto, il temuto verglas ha fatto la sua comparsa sulle speciali mattutine. Tutti i piloti hanno quindi optato per una combinazione di pneumatici con 4 gomme chiodate e 1 o 2 morbide. La prima speciale della giornata, Saint Maurice-Aubessagn, ha visto il grip migliorare progressivamente, consentendo a Kalle Rovanperä di registrare il miglior tempo. Alle sue spalle si sono piazzati Grégoire Munster e Sami Pajari, mentre Elfyn Evans, nonostante un ritardo di 19”5, è riuscito a passare in testa alla classifica generale con un margine di 8 decimi su Thierry Neuville, che ha perso 2”8 in più rispetto al gallese.

La seconda speciale di giornata, Ancelle, è stata annullata a causa del posizionamento scorretto del pubblico lungo il percorso. Successivamente, nella prova di Selonnet, la competizione ha riservato sorprese: Neuville ha danneggiato la ruota posteriore sinistra perdendo quasi due minuti, mentre Ott Tänak è uscito di strada. Il miglior tempo è stato registrato da Adrien Fourmaux, seguito da Ogier. Evans ha chiuso la mattinata con un vantaggio di 1”5 su Ogier e 6”2 su Fourmaux. Più distanti Munster (+22”5), Tänak (+23”0) e Rovanperä (+23”1).

Il pomeriggio: Ogier prende il comando

Nel pomeriggio, il ghiaccio si è limitato a pochi tratti della speciale di Ancelle, inducendo i piloti a montare 4 pneumatici morbidi e 2 chiodati. Nella ripetizione di Saint Maurice-Aubessagn, Evans ha consolidato il suo vantaggio vincendo la prova, ma un errore nella successiva speciale di Ancelle gli è costato caro: un “lungo” gli ha fatto perdere 14”8, consentendo a Ogier di segnare il miglior tempo sulla prova di casa e di passare al comando.

Ogier ha poi dominato anche l’ultima speciale della giornata, Selonnet, chiudendo la seconda tappa da leader con un margine di 12”6 su Evans. Fourmaux si è attestato al terzo posto a 14”2, seguito da Rovanperä (+38”5), Tänak (+47”3), Munster e Takamoto Katsuta, entrambi staccati di oltre un minuto e mezzo. Pajari ha chiuso ottavo a tre minuti e mezzo, mentre Neuville, penalizzato da una foratura nell’ultima prova, è scivolato in nona posizione, con un ritardo di quasi quattro minuti.

WRC 2: Rossel in testa, Daprà quarto

Nel WRC 2, Yohan Rossel mantiene saldamente la leadership della categoria. L’italiano Enrico Daprà, autore di una prestazione consistente, occupa la quarta posizione, confermando il suo buon inizio di stagione.



Classement général après

ES15 La-Bâtie-des-Fonts – Aspremont 2 (17.85 km)

25/01/2025 – 17:08:00

Pos. Pilote / Co-pilote Voiture # Tempi Distacco 1 Sébastien OGIER

Vincent LANDAIS Toyota GR Yaris Rally1 17 02:42:48.2 +00:00:00 2 Elfyn EVANS

Scott MARTIN Toyota GR Yaris Rally1 33 02:43:8.5 +00:00:20.3 3 Adrien FOURMAUX

Alexandre CORIA Hyundai i20 N Rally1 16 02:43:12.8 +00:00:24.6 4 Ott TÄNAK

Martin JÄRVEOJA Hyundai i20 N Rally1 8 02:43:15.3 +00:00:27.1 5 Kalle ROVANPERÄ

Jonne HALTTUNEN Toyota GR Yaris Rally1 69 02:43:43.2 +00:00:55 6 Takamoto KATSUTA

Aaron JOHNSTON Toyota GR Yaris Rally1 18 02:44:31.9 +00:01:43.7 7 Sami PAJARI

Marko SALMINEN Toyota GR Yaris Rally1 5 02:46:58.1 +00:04:9.9 8 Thierry NEUVILLE

Martijn WYDAEGHE Hyundai i20 N Rally1 1 02:48:5.7 +00:05:17.5 9 Joshua MCERLEAN

Eoin TREACY Ford Puma Rally1 55 02:51:13.6 +00:08:25.4 10 Nikolay GRYAZIN

Konstantin ALEKSANDROV Skoda Fabia RS 21 02:51:21.2 +00:08:33 11 Yohan ROSSEL

Arnaud DUNAND Citroen C3 22 02:51:26 +00:08:37.8 12 Gus GREENSMITH

Jonas ANDERSSON Skoda Fabia RS 23 02:53:56.3 +00:11:8.1 13 Léo ROSSEL

Guillaume MERCOIRET Citroen C3 34 02:54:15.6 +00:11:27.4 14 Eric CAMILLI

Thibault DE LA HAYE Hyundai i20 N 31 02:54:16.1 +00:11:27.9 15 Grégoire MUNSTER

Louis LOUKA Ford Puma Rally1 13 02:54:33.2 +00:11:45

Prossimi sviluppi

Con Ogier al comando, la battaglia per il podio resta aperta, e le ultime tappe promettono ulteriore spettacolo e competizione serrata. Il Rally di Montecarlo continua a dimostrarsi una sfida unica, dove l’abilità dei piloti e le strategie di gara giocano un ruolo decisivo.