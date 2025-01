Arriva la Classifica dei Comuni ricicloni per la raccolta differenziata. Ecco quali sono in Sicilia

e classifiche di Comuni Ricicloni comprendono i Comuni che hanno partecipato al concorso e che risultano avere, oltre ad una percentuale di raccolta differenziata (RD) uguale o superiore al 65%, una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato (data dalla somma del secco residuo e dalle quote non recuperate dei rifiuti ingombranti e dello spazzamento stradale ) inferiore o uguale ai 75 Kg/anno/abitante. Le graduatorie sono stilate in base alla più bassa produzione di rifiuto indifferenziato.

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo

Comuni tra i 5000 e i 15.000 abitanti (nelle tabelle, il numero di abitanti e la percentuale di differenziata



San Giuseppe Jato Palermo 8019 – 20,3 92,30%

San Cipirello Palermo 5006 24,9 – 92,60%

Marineo Palermo 6215 43,5 – 83,90%

Partanna Trapani 10313 50,8 85,70%

Calatafimi-Segesta Trapani 6359 52,4 – 83,70%

Terrasini Palermo 14581 53,1 – 86,40%

Piana degli Albanesi Palermo 5724 59,4 – 81,30%

Santa Venerina Catania 8426 70,7 – 82,80%



Per i comuni sotto i 5000 abitanti grande successo per Sciara

Santa Cristina Gela Palermo 1092 90,60%

MIRTO Messina 937 – 92,40%

Giardinello Palermo 2297 – 87,50%

Lucca Sicula Agrigento 1952 – 86,80%

Villafranca Sicula Agrigento 1518 – 86,90%

Camporeale Palermo 2931 – 85,40%

Calamonaci Agrigento 1317 – 85,90%

Sciara Palermo 2485 – 81,60%

Vita Trapani 1761 – 79,50%

Saponara Messina 3854 61,5 – 82,90%