Un ospite di eccezione all’IISS “Mandralisca” di Cefalù: la Console Onoraria della Georgia

Un ospite di eccezione all’IISS “Mandralisca”: la Console Onoraria della Georgia

Presso la sede dell’indirizzo alberghiero dell’Istituto Superiore “Mandralisca”, ospite di eccezione per un giorno, giovedì 23 gennaio, è stata la Console Onoraria in Italia per la Georgia Leonarda Amella, accompagnata dal componente del direttivo dell’associazione delle attività alberghiere ed

extralberghiere del territorio di Menfi prof. Arch. Francesco Mangiaracina, dalla Delegata Rotaract e per le politiche giovanili del Rotary Club Palermo Teatro del Sole Giusy Scafidi, promotrice dell’incontro, e dal Past President Alberto Pisciotta dello stesso Rotaract Club, i cui service sono indirizzati ad offrire ai giovani in difficoltà occasioni formative e pari opportunità.

La visita è stata occasione di confronto con il Dirigente Scolastico Vincenzo Guarneri e con le docenti M.A. Culotta, D. Di Vincenzo e M. Puccia del Team per l’Internazionalizzazione dell’istituto, sempre più impegnato ad accrescere e implementare l’offerta formativa in chiave internazionale, nonché circostanza che ha permesso di porre le basi per nuove mobilità, scambi e collaborazioni dallo scopo precipuo di valorizzazione il territorio anche extra UE.

Alla riunione ha partecipato a distanza anche la Dott.ssa Maia Jijava, Responsabile Esperto della Lingua Italiana per il Ministero dell’Istruzione e della Scienza della Georgia.

La Console Avella ha manifestato compiacimento per le proposte progettuali scaturite e le possibili future collaborazioni, dichiarando: “Sono davvero ammirata dell’accoglienza e delle potenzialità che l’offerta formativa dell’indirizzo alberghiero di Cefalù, supportata da attrezzature di ultima generazione e di recente acquisto, offre ai suoi studenti per farne dei professionisti della ristorazione e dell’accoglienza turistica, che oggi ho potuto sperimentare sul campo attraverso le attività poste in essere dagli studenti nel laboratori di indirizzo anche nel momento agapico che è stato organizzato”.

Soddisfazione ha espresso pure il Dirigente Scolastico Guarneri ringraziando in maniera particolare gli ospiti, il Team per l’Internazionalizzazione, i docenti D. Minutella, A. Cucco, M. Marchese, S. Garbo e A. Corradino e degli Assistenti Tecnici, che hanno guidato gli studenti nelle attività laboratoriali della giornata e tutti coloro che hanno contributo alla realizzazione dell’incontro.