Cefalù celebra il Giorno della Memoria con un evento speciale al Teatro Comunale

Il 27 gennaio 2025, in occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Cefalù organizza una mattinata di commemorazione e riflessione al Teatro Comunale “S. Cicero”. L’evento avrà inizio alle ore 10:00 con un’introduzione sulla Shoah, curata dal Consiglio di Biblioteca comunale, per sensibilizzare i cittadini sulla tragedia dell’Olocausto. Questo il programma



27 Gennaio 2025 GIORNO DELLA MEMORIA

Ore 10:00, Teatro Comunale “S. Cicero”

Introduzione alla Shoah

A cura del Consiglio di Biblioteca comunale

A cura del Consiglio di Biblioteca comunale Interventi istituzionali: Prof. Daniele Tumminello, Sindaco di Cefalù Avv. Francesco Calabrese, Presidente del Consiglio Comunale

“Reportage da Auschwitz”

A cura dei giovani partecipanti al “Viaggio della Memoria”

A cura dei giovani partecipanti al “Viaggio della Memoria” Dibattito, con la partecipazione degli studenti delle Scuole Superiori di Cefalù

Modera:

Prof. Antonio Franco, Assessore comunale alla Cultura e Istruzione

Al termine dell’incontro (ore 12 circa), i partecipanti si recheranno, insieme, nel quartiere storico della Giudecca, per una riflessione finale presso la Pietra d’inciampo, ivi posta in memoria di tutte le vittime della Shoah.

La cerimonia prevede interventi istituzionali da parte del Sindaco di Cefalù, Prof. Daniele Tumminello, e del Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Francesco Calabrese. Uno dei momenti più toccanti sarà il “Reportage da Auschwitz”, realizzato dai giovani che hanno partecipato al “Viaggio della Memoria”, un progetto educativo che porta gli studenti a visitare i luoghi simbolo dello sterminio nazista.

Seguirà un dibattito aperto, moderato dal Prof. Antonio Franco, Assessore comunale alla Cultura e Istruzione, che vedrà la partecipazione degli studenti delle scuole superiori di Cefalù, invitati a condividere le proprie riflessioni e pensieri.

L’evento si concluderà verso le ore 12:00, con una passeggiata nel quartiere storico della Giudecca. I partecipanti si ritroveranno presso la Pietra d’inciampo, un simbolo tangibile dedicato alla memoria delle vittime della Shoah, per un momento di raccoglimento e riflessione collettiva.

Questa iniziativa mira non solo a onorare le vittime dell’Olocausto, ma anche a educare le giovani generazioni sui valori della memoria e della tolleranza, affinché tragedie simili non si ripetano mai più.

Il Sindaco, Prof. Daniele Tumminello, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo: “Ricordare è un dovere, per mantenere viva la consapevolezza di ciò che è accaduto e per costruire un futuro basato sul rispetto e sulla dignità umana”.