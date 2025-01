Nuova area fitness sul Lungomare di Cefalù con attrezzi moderni

Nuova area fitness sul Lungomare di Cefalù: sostituiti i vecchi trampolini con attrezzi moderni

Cefalù si rinnova e punta sul benessere all’aria aperta. Sul Lungomare della cittadina normanna è stata recentemente sistemata una nuova area fitness, arricchita con attrezzi moderni. Le nuove parallele, appena installate, hanno preso il posto dei due vecchi trampolini che, a causa dei continui atti vandalici, erano stati ripetutamente danneggiati.

L’intervento mira a migliorare la fruibilità dell’area per i residenti e i turisti, offrendo uno spazio dedicato all’attività fisica e al relax. Ma le novità non finiscono qui: con l’arrivo della primavera, è previsto un ulteriore miglioramento dello spazio verde adiacente. In questo luogo, infatti, sarà realizzato un parco giochi pensato per i più piccoli, rendendo l’area un punto di riferimento per famiglie e appassionati di sport.

Questi interventi testimoniano l’attenzione dell’amministrazione comunale verso la valorizzazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di offrire un ambiente accogliente e attrezzato per tutte le fasce d’età.